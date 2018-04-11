ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

تجديد حبس مندوب شركة شحن سرق 6 هواتف محمول بالبساتين

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 05:38 ص
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
محمد علي
أمر قاضي المعارضات بمحكمة البساتين، بتجديد حبس مندوب شركة شحن 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بسرقة 6 هواتف محمولة واستبدالها بطوب قبل توصيلها للعملاء.

وكشفت تحقيقات المستشار محمد أمين، وكيل النيابة، أن شركة شحن تتعامل مع شركة كبرى فى مجال التسويق عبر الانترنت ويقومون هم بتوصيل المنتجات للعملاء وفوجئ بأحد العملاء يخاطب الشركة بأنه اشترى 6 هواتف محمول وحينما فتح الطرد وجد مكانها طوب.

البداية تلقى قسم شرطة البساتين، بلاغا من مدير شركة شحن يتهم فيه "م.ا" أحد مندوبى الشركة بسرقة 6 هواتف محمولة واستبدالها بحجارة قبل توصيلها للعملاء.

وبإجراء التحريات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.

ترشيحاتنا

باحث بالعلاقات الدولية: زيارة ولي عهد أبوظبي إلى القاهرة تحمل 4 رسائل

ليفربول عقب هدف صلاح في مان سيتي : «الملك المصري»..فيديو

مقتل فلاح على يد زوجته بـ «سكين» في كفر الشيخ

فالفيردى: هذا الفشل مني.. أنا المسئول عن الخروج المؤسف

«الداخلية» تكشف تفاصيل سقوط عصابة بالقاهرة الجديدة.. فيديو

تحذيرات أوروبية من ضربات جوية محتملة في سوريا خلال 72 ساعة

رشاد عبده: انخفاض في الأسعار عن العام الماضي.. فيديو

الأزهر: افتتاح أول مسجد في جزيرة اسكتلندية بعد انتقال لاجئين سوريين إليها

محمد صلاح يحقق رقما قياسيا غير مسبوق للاعبين المصريين على مدار التاريخ.. فيديو

تحليق مكثف لطائرات التحالف الدولي فوق «التنف» بسوريا

راغب علامة: محمد صلاح فخر الرياضة والعالم العربي

السومة أولى صفقات العيار الثقيل من آل الشيخ إلى النادي الأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قولي وداعا لترهلات الساقين بـ7 خطوات.. صور

في عيد ميلادها 28.. كريستين ستيوارت تخطف قلوب المراهقين.. صور

تعرف على رقم "تي شيرت" عبد الله السعيد مع كوبس الفنلندي

«بتحلمي بالأمومة».. 7 أطعمة تعزز الخصوبة عند النساء

"موسى بن ميمون" معبد يهودي سماه المصريون "راب موشي".. انهار سقفه مرتين وسردابه كان مقصدا للبركة والشفاء..فيديو وصور‎

فيديو

بالرنجة وصلصة الزيتون.. جهزي طبق مكرونة مميز مع الشيف شربيني
تعليق صادم من إسماعيل الليثي على تشبيهه بـ أحمد حسام ميدو
محمد صلاح يقفز للمركز الثاني في قائمة هدافي العالم
محمد صلاح يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا.. فيديو
وفاء عامر: أنا تلميذة «الساحر» ولم أشاهد فيلم «الطوفان»

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟