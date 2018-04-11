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فن

وفاء عامر: أنا تلميذة «الساحر» ولم أشاهد فيلم «الطوفان»

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 12:45 ص
صدى البلد
أحمد البهى
كرَّم موقع "صدى البلد" الفنانة وفاء عامر، عن دورها فى مسلسل "الطوفان"، الذى عُرض مؤخرًا وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

تحدّثت "عامر"، خلال ندوة "صدى البلد" أنها لم تكن تعرف أن الشخصية التى جسّدتها فى مسلسل "الطوفان" لم تكن موجودة فى الفيلم المُقتبس منه العمل والذى يحمل نفس الاسم ولعب بطولته الفنان محمود عبد العزيز. 

وأضافت "عامر" أنها لم تشاهد الفيلم من قبل رغم أنها تعتبر نفسها تلميذة فى مدرسة محمود عبد العزيز، إلا أن زوجها المنتج الكبير محمد فوزى هو من شاهد العمل مرات عديدة وأوضح لها أن الشخصية غير موجودة بالفيلم الأصلى. 


وتابعت أنها سعيدة بإشادة مؤلف الفيلم الكاتب بشير الديك بالدور، مؤكدة أن زملاءها فى العمل ساهموا فى أدائها للدور بهذا الشكل من خلال مساعدتهم لها، مؤكدة أن العمل نجح بسبب ابتعاد مشاعر الأنانية عن الجميع.

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