طارق فهمي: الفيتو الروسي يواجه الغطرسة الأمريكية في مجلس الأمن .. فيديو

قال الدكتور طارق فهمى ، أستاذ العلوم السياسية ، إنه كان من المتوقع رفع الفيتو الروسى فى وجه الغطرسة الامريكية فى مجلس الأمن بشأن سوريا ، مشددا على أن هناك ضغوطا حقيقية على الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن استخدام القوة العسكرية فى سوريا .



وأضاف فهمى خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج « على مسئوليتى » الذى يذاع على قناة « صدى البلد » أن التصعيد من جانب الاطراف الدولية لا يوجد ما يبرره فى الازمة السورية، مشددا على أنه واقعيا سوريا مقسمة ولن تعود كما كانت فى السابق.



وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى ان روسيا دولة كبيرة وسيكون لها رد فعل فى سوريا وبإمكانها إرباك المشهد هناك، وتمتلك من الاوراق ما يمكنها من الضغط على كافة العناصر.

