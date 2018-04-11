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محافظات

محافظ بورسعيد يشيد بجهود الأجهزة التنفيذية والأمنية خلال شم النسيم

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 12:37 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أمس الثلاثاء، بجهود الأجهزة التنفيذية والأمنية لظهور المحافظة بهذا المظهر الجمالي المشرف أثناء احتفالات شم النسيم.

كما أشاد المحافظ بالمواطنين من بورسعيد وزوارها من المحافظات الأخرى الذين توافدوا بأعداد كبيرة علي الشواطئ والحدائق والمنتزهات في ظل أجواء اتسمت بالالتزام والنظام.

وأكد محافظ بورسعيد على أن الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة بذلت جهود كبيرة، ورفعت درجة الاستعداد القصوي بكافة إداراتها ومديرياتها وقطاعاتها من أجل تهيئة الأجواء الاحتفالية للمواطنين وتقديم أفضل خدمة لهم للمشاركة في إسعادهم ورسم البسمة على وجوههم.

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