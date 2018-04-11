محافظ بورسعيد يشيد بجهود الأجهزة التنفيذية والأمنية خلال شم النسيم

أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أمس الثلاثاء، بجهود الأجهزة التنفيذية والأمنية لظهور المحافظة بهذا المظهر الجمالي المشرف أثناء احتفالات شم النسيم.





كما أشاد المحافظ بالمواطنين من بورسعيد وزوارها من المحافظات الأخرى الذين توافدوا بأعداد كبيرة علي الشواطئ والحدائق والمنتزهات في ظل أجواء اتسمت بالالتزام والنظام.



