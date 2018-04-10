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شاهد.. روما على فيسبوك: "اللي يجي في الأوليمبيكو، يستحمل"

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 11:04 م
صدى البلد
كريم جمال
نشر الحساب الرسمي الناطق بالعربية لفريق "إيه أس روما" الإيطالى على "فيسبوك": "اللي يجي في الأوليمبيكو، يستحمل"، عقب فوزه على فريق "برشلونة" الإسبانى فى إياب الدور ربع النهائي ليصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

حقيق "روما" مفاجأة بالفوز على برشلونة بثلاثية نظيفة فى المباراة التى تجمع بينهما على ملعب "الأولمبيكو" في إياب الدور ربع النهائي ليصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل ادين دجيكو هدف التقدم المبكر في الدقيقة السادسة من انطلاقة الشوط الأول للمباراة، وأضاف اللاعب دانييلي دى روسي الهدف الثاني من ركلة جزاء فى الدقيقة 58، بينما أضاف اللاعب كوستا مانولاس الهدف الثالث فى الدقيقة 82 ليتعادل مع البرسا ويصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا فى مفاجأة مدوية .

وانتهت مباراة الذهاب في "كامب نو" الأسبوع الماضي بفوز برشلونة برباعية مقابل هدف.

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