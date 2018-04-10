محمد صلاح عن هدفه في مانشستر سيتي: أسعى دائما لتحقيق الأفضل

أكد محمد صلاح النجم الدولي ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أن فريقه خاض موسما مميزا وبطريقة جيدة، والوصول إلى الدور قبل النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا نتاج هذا المجهود الرائع الذي قدمه كل فرد في الريدز.



وأضاف صلاح خلال تصريحات فضائية عقب انتهاء المباراة، أنه يسعى لاستمرار تألقه مع الفريق خلال المباريات القادمة، ويأمل في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول وتحقيق نتائج مميزة في المباريات القادمة.



وأشار صلاح إلى أن، مباراة اليوم أمام مانشستر سيتي كانت ممتعة كرويا، و سارت في الاتجاه الجيد، وتسجيل هدف في شباك مانشستر سيتي أمر مميز، ويزيد من ثقته في مشواره الكروي الذي يسعى من خلاله لتحقيق أفضل ما يستطيع.