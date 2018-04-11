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المهن الزراعية لـ «مصر من البلكونة»: القضاء الإداري يسمح للزراعيين بافتتاح معامل تحاليل طبية

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 01:47 ص
صدى البلد
محمد الصاحى
قال المهندس سيد عبد اللطيف وكيل نقابة المهن الزراعية، أن حكم محكمة القضاء الإدارى مهم جدًا لأنه يعطى حقا مسلوبا من المهندسين الزراعيين خريجى الكيمياء الحيوية والحاصل على دبلومة الكيمياء الحيوى طبقًا لقانون وزارة الصحة رقم 337 لسنة 1954، والذى يمنح الحق للمهندسين الزراعيين من ممارسة مهنة التحاليل الطبية، ولكنه لم يكن مفعل، والحكم صدر لتفعيله .

وأضاف "عبد اللطيف"، فى مداخلة هاتفية فى برنامج "مصر من البلكونة" الذى يقدمه محمد فتحى وياسمين نور الدين على راديو Drn 93.7، تعقيبًا على حكم محكمة القضاء الإدارى بأحقية المهندسين الزراعيين بافتتاح معامل تحاليل أسوة بالأطباء والصيادلة وخريجى كلية العلوم، أن مادة الكيمياء الحيوية الذى يدرسها طالب الزراعة نفس المنهج الذى يدرسه خريج كلية العلوم والصيدلة والطب .

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