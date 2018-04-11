إحباط 12 محاولة تهرب جمركي بسفاجا

تمكّنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي، من إحباط 12 محاولة تهرب جمركي، لكمية من "الشيش" الإلكترونية، والهواتف المحمولة، والساعات الذكية، ومستحضرات التجميل.





وبحسب بيان لمصلحة الجمارك، برئاسة مدحت رجب أحمد، مدير عام جمارك سفاجا، صادر أمس الثلاثاء، تم اكتشاف المحاولة الأولى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والبضائع الواردة من ميناء ضبا السعودي، بإدارة الحركة برئاسة محمود أبو دوح، مدير إدارة تفتيش الركاب، وبتفتيش أمتعة أحد الركاب، تبين وجود 21 شيشة إلكترونية و45 "مبسم" مخفاة داخل الأمتعة الشخصية للراكب.





وفى المحاولة الثانية، تم ضبط 5 ساعات ذكية ماركة "أبل" متعددة الأغراض، وتستخدم كتليفون محمول، وجهاز لقياس للضغط، وواى فاى، و20 سماعة تليفون، مخفاة داخل الأمتعة الشخصية الخاصة بأحد الركاب.





وفى المحاولات الأخرى، تم ضبط 11 هاتفا محمولا "آيفون 7"، و3 شاشات LED، مقاسات (55 - 49 - 39) بوصة، وسرير طبي، و80 علبة عسل نحل، و42 دستة بودرة "سمر كيك"، وكمية من مستحضرات التجميل، داخل الأمتعة الخاصة المشحونة لركاب مصريين قادمين من الخارج.





وبلغت التعويضات المستحقة 552 ألفا، و676 جنيها، وتمكن من كشف وقائع الضبط لجنة مكونة من، وائل عبدالمجيد، وبسام عبدالفتاح، وأحمد شاكر، ووليد عبدالمحسن، وناصر فارس، وإسماعيل حسين، ومحمد عبدالراضى، تحت إشراف كل من، محمد عبدالمنعم، وعطية عبدالمجيد وعلاء أبوزيد، مشرفي الصالة.



