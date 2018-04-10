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ثقافة

مساعد وزير الآثار يتفقد القباب الأثرية والجبانة الفاطمية بأسوان..صور

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 11:18 م
صدى البلد
علاء المنياوي
قام د.محمد عبد اللطيف مساعد وزير الآثار ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بزيارة اليوم الثلاثاء إلى محافظة أسوان،حيث تفقد سير العمل في بعض القباب الأثرية وجزء من الجبانة الفاطمية على الطبيعة،ورافقه خلال الزيارة مصطفي أحمد مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية بمصر العليا وعبد السلام حسن مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية بأسوان.

والتقى عبد اللطيف بعض العاملين بقطاع الآثار الاسلامية والقبطية، كما تفقد بعض القباب الأثرية وجبانة العناني الأثرية للوقوف على حالتها الراهنة،كما ناقش مع مسئولي المنطقة بعض المشكلات التي تواجه سير العمل، وبحث معهم أفضل السبل لتطوير المنطقة والحفاظ عليها والارتقاء بها بما يسهم في دعم وتنشيط حركة السياحة في المحافظة.

يذكر أن جبانة العناني تعود إلي القرن الأول الهجري والتي عثر بها على أقدم شاهد قبر إسلامي مؤرخ بسنة 31 هجريًا ويوجد بها العديد من القباب التي تعتبر حلقة هامة في تطور عمارة القباب والعمارة الإسلامية بشكل عام.

وقد كانت تمتد من منطقة العنانى بمنطقة النفق بمدينة أسوان وكانت متصلة وممتدة جنوبًا حتى طريق الخزان وعندما تم شق الطرق والشوارع أصبحت منقسمة إلى الجبانة البحرية بمنطقة العنانى وأخرى قبلية بطريق الخزان.
مساعد وزير الآثار يتفقد القباب الأثرية والجبانة الفاطمية بأسوان..صور
مساعد وزير الآثار يتفقد القباب الأثرية والجبانة الفاطمية بأسوان..صور
مساعد وزير الآثار يتفقد القباب الأثرية والجبانة الفاطمية بأسوان..صور
مساعد وزير الآثار يتفقد القباب الأثرية والجبانة الفاطمية بأسوان..صور
مساعد وزير الآثار يتفقد القباب الأثرية والجبانة الفاطمية بأسوان..صور

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