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اقتصاد

سمير رءوف: 6 أهداف وراء برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 11:04 م
سمير رءوف
سمير رءوف
محمد صبيح
كشف سمير رءوف خبير أسواق المال، عن 6 أهداف صوب أعين الحكومة المصرية، وراء برنامج طروحات الشركات الحكومية، أهمها، توفير السيولة وإعادة الهيكلة وزيادة الإنتاج.

وعدد رءوف لـ "صدى البلد"، أبرز أهداف برنامج الطروحات الحكومية:

1- استقطاب رؤوس أموال جديدة لدعم توسعات الشركات المطروحة من خلال البورصة كسوق للتمويل.

2- إعادة هيكلة الشركات والمؤسسات المالية المطروحة وعلاج القصور المالي والإداري بها من خلال نفاذ أكبر لمعايير الحوكمة داخل إداراتها.

3- زيادة معدلات التشغيل وزيادة التوسعات الإنتاجية للشركات.

4- تعظيم معدلات النمو الاقتصادي من خلال زيادة معدلات إنتاج الشركات وتوفير فرص عمل وتقليل معدلات البطالة وتحقيق التنمية.

5- سوق للتخارج حيث تتيح البورصة حرية تخارج المستثمرين من الاستثمارات الحالية وتكوين الثروات وإعادة تدويرها بشكل جديد في استثمارات جديدة.

6- توسيع قاعدة الملكية بما يتيح للشركات تكوين آراء جديدة من خلال مساهمين جدد راغبين في الاستثمار ببعض القطاعات.

وتوقع خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، حصيلة المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية تتراوح ما بين 3:2 مليار دولار متوقعا الانتهاء من طرح جميع شركات قطاع الأعمال العام المدرجة فى البرنامج بنهاية العام الحالى.

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