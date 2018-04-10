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أخبار العالم

وزير خارجية اليابان يصل كوريا الجنوبية قبل قمة مرتقبة بين رئيسها وكيم جونج أون

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 11:23 م
وزير الخارجية الياباني
وزير الخارجية الياباني تارو كونو
أ ش أ
وصل وزير الخارجية الياباني تارو كونو، مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الكورية الجنوبية سول، في زيارة تستغرق يومين، يبحث خلالها مع المسئولين الكوريين الجنوبيين العلاقات الثنائية، وبرنامج كوريا الشمالية النووي.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، في نشرتها باللغة الانجليزية، أن السفير الياباني كان في استقبال الوزير في مطار (جيمبو) الدولي غرب العاصمة سول قبل أن يتوجه إلى الفندق الذي ينزل به، ورفض الوزير الإجابة على أسئلة الصحفيين.

يشار إلى أن هذه هي أول مرة يزور فيها وزير خارجية ياباني سول منذ ديسمبر 2015، ومن المقرر أن يجتمع كونو مع نظيره الكوري الجنوبي كانج كيونج-هوا، صباح غد الأربعاء، قبل أن يتوجه للاجتماع مع الرئيس مون جاي-إن.

ويجتمع كونو كذلك مع رئيس جهاز المخابرات الكوري الجنوبي سون هوون ومستشار الرئيس للأمن القومي تشونج يو-يونج قبل العودة إلى اليابان.

وتأتي الزيارة قبل قمة تعقد بين مون والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، في وقت لاحق من هذا الشهر، ومن المقرر أن تعقب هذه القمة، قمة أخرى هي الأولى على الإطلاق بين أمريكا وكوريا الشمالية.

وكوريا الجنوبية واليابان شريكان اقتصاديان وثيقان وحليفان رئيسيان للولايات المتحدة رغم خلاف قائم بينهما منذ فترة بعيدة على الأراضي ومشاكل تاريخية مرتبطة بالاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية في الفترة من عام 1910 وحتى عام 1945.

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