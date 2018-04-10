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برلمان

«دفاع البرلمان»: إطلاق "الخليفة-3" بالبحر الأحمر لمواجهة أي تحديات تنشأ بهذا الاتجاه

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 11:27 م
تدريبات عسكرية بحرية
تدريبات عسكرية بحرية مشتركة
عبدالله خالد
قال اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن انطلاق فعاليات التدريب البحرى المصرى الإماراتى المشترك "خليفة – 3" تأتي طبقًا لخطة التعاون الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن خطة التعاون تكون مع الدول الشقيقة من الدول العربية، والدول الأجنبية الصديقة.

وأضاف "عامر" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن هناك مجموعة كبيرة من الدول تشترك مع مصر في تدريبات عسكرية مشتركة في جميع الأسلحة، وذلك بهدف تبادل الخبرات والتعاون المشترك بين الجيوش الصديقة، موضحًا أن إجراء العملية "الخليفة-3" بالبحر الأحمر تأتي لتقوية طرق الدفاع المشتركة، في مواجهة أي تحديات التي تنشأ في هذا الاتجاه.

وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إلى أن دولة الإمارات العربية المتعددة، من أوائل الدول التي تعاونت مع مصر في شتى المجالات ووقفت إلى جانبها في كل الأزمات، كما أنها من أهم الدول العربية التي تمتلك قرارها وبها استقرار.

كانت قد انطلقت فعاليات التدريب البحرى المصرى الإماراتى المشترك (خليفة 3)، والذى يستمر لعدة أيام بقاعدة البحر الأحمر بمشاركة عناصر القوات البحرية وعناصر القوات الجوية لكل من مصر والإمارات بالمياه الإقليمية المصرية، يأتى ذلك التدريب فى ظل استمرار تنمية وتعزيز العلاقات العسكرية بين مصر ودولة الإمارات الشقيقة، وفى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة لتنمية مهارات القادة والضباط للحفاظ على الكفاءة القتالية وتوحيد المفاهيم العملياتية.

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