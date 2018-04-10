«الداخلية» تكشف تفاصيل سقوط عصابة بالقاهرة الجديدة.. فيديو

قال العقيد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث القاهرة الجديدة، إنه تم سرقة مجموعة من الفيلات بالقاهرة الجديدة في الفترة الأخيرة وجميعها بنفس الأسلوب والطريقة.



وأضاف "سليم " في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا نبيل في برنامج " مصر النهاردة " المذاع على قناة " مصر الأولى"، أنه تم تشكيل فريق بحث لاكتشاف غموض تلك الحادثة وضبط مرتكبيها، وتم وضع خطة بحث متقنة لضبط تلك العصابة الكولومبية، خاصة عقب التأكد من أنها عصابة دولية وليست مصرية.



وتابع:"تم التوصل إلى طرف الخيط بأن العصابة مكونة من أربع أفراد من كولومبيا، واثنين منهم مدركين على قوائم الترقب والوصول، ودخلوا البلاد بجوازات سفر مزورة في كل مرة".



وأكمل قائلا:" العصابة إختارت منطقة القاهرة الجديدة لأنها منطقة راقية، وتم ضبط أكثر من 2 كيلو ذهب و200 جرام من الألماس بحوزتهم".



أوضح أنه "تم ضبطهم في منطقة عابدين بشقة مفروشة وتم ضبط الأربعة في توقيت واحد، وبحوزتهم المسروقات".

