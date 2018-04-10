محمد صلاح يكشف عن مدى تعافيه من الإصابة عقب فوز ليفربول على مان سيتي

حرص النجم المصري الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، على إبلاغ جمهوره في العالم على حالته البدنية ومدى تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة مانشستر سيتي في مباراة الذهاب بدوري أبطال أوروبا.



وقال صلاح خلال تصريحات فضائية عقب انتهاء مباراة الإياب، إنه تعافى بشكل كامل من الإصابة، وسعيد بتسجيله هدف في شباك مانشستر سيتي .



جدير بالذكر أن محمد صلاح سجل هدفا في لقاء الإياب أمام منافسه مانشستر سيتي، وتغلب ليفربول على السيتيزن، بهدفين مقابل هدف واحد، وصعد الريدز الى الدور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا.