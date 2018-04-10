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أطباء من إنجلترا وأمريكا يجرون عمليات جراحية بـ«الأزهر التخصصي»

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 11:14 م
أطباء من انجلترا
أطباء من انجلترا وأمريكا يجرون عمليات جراحية بالأزهر التخصصى
محمد شحتة
قال الدكتور طارق سلمان نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع المستشفيات، إن فريقا طبيا أجنبيا يزور المستشفى التخصصي هذه الأيام لإجراء عمليات جراحية متنوعة لعدد من المرضى، مشيرا إلى أنه تم إجراء عمليتين جراحيتين اليوم، وغدا سيتم بث حي لأربع عمليات في مجال التجميل لخبراء من أمريكا وإنجلترا.

وأضاف الدكتور محمد عجاج مدير المستشفى التخصصي، أن قسم التجميل والحروق بطب الأزهر يبدأ مؤتمره الثامن بورش عمل وبث حي لعمليات تجميل يجريها خبراء أجانب من داخل المستشفى، مؤكدا أن هناك خطوات جادة لوضع هذا المستشفى في مصاف المستشفيات المتميزة على مستوى الوطن العربي.

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