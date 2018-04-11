أسامة كمال يحيي الذكرى الـ 48 لمذبحة بحر البقر على الهواء.. فيديو

أحيا الإعلامي أسامة كمال، الذكرى 48 لمذبحة أطفال بحر البقر، التى حدثت فى الثامن من أبريل عام 1970، حيث قذف العدو الصهيونى بطائرات فانتوم مدرسة بحر البقر الابتدائية المشتركة التى تقع بمركز الحسينية، وتتكون المدرسة من دور واحد وتضم‏ ثلاثة‏ فصول وعدد تلاميذهـا مائة وثلاثين طفلًا أعمارهم تتراوح من ستة أعوام إلى اثنا عشر عامًا.





وأضاف كمال في برنامجه مساء Dmc، أمس الثلاثاء،"وجع قلوب الناس اللي فوق الخمسين، وفضلنا ناخده في المدارس عبره لكل الناس، عشان ماننساش، بس دار الزمن ونسينا عمل ايه العدو فينا لما بقى العدو للأسف مننا فينا، ونسينا اللي بيكرروا نفس العمايل مع أطفال تانية في بلاد تانية على بابنا وفيها ولادنا برضه وأهالينا".





واستعان كمال بأبيات من شعر الراحل صلاح جاهين، في كلمات حولها بليغ حمدي إلى أغنية غنتها الفنانة شادية، عن موقف من 48 سنة وجع قلب المصريين.





وتتضمن "الدرس انتهى لموا الكراريس.. بالدم اللى على ورقهم سـال، فى قصـر الأمم المتــحدة.. مسـابقة لرسـوم الأطـفال، ايه رأيك فى البقع الحمـرا.. يا ضمير العالم يا عزيزى، دى لطفـلة مصرية وسمرا.. كانت من أشـطر تلاميذى، دمها راسم زهرة.. راسم رايـة ثورة.. راسم وجه مؤامرة، راسم خلق جباره.. راسم نـار.. راسم عار.. ع الصهيونية والاستعمار، والدنيا اللى عليهم صابرة وساكته على فعل الأباليس، الدرس انتـهى.. لموا الكراريس".



