أسامة كمال يكشف نتائج زيارة ولي عهد أبوظبي للقاهرة.. فيديو

علق الإعلامي أسامة كمال، على زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية، للقاهرة فى زيارة مدتها يومين.





وأضاف "كمال" في برنامجه مساء Dmc، أمس الثلاثاء، أن هناك أشياء كثيرة على مستوى التعاون بين البلدين والتي وصلت لأعلى مستوياته في السنوات الأخيرة، نستطيع تذكرها ، مضيفا أن العلاقات بين القاهرة وأبوظبي مميزة من أيام رحمه الله الشيخ زايد آل نهيان.





وتابع كمال، أن "الكاتب الصحفى أحمد الجار الله عميد الصحفيين العرب كتب على تويتر، تحالف اقتصادى بين مصر والإمارات، ومصر والسعودية سيتم الإعلان عنه قريبا".