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عميد كلية اللغة العربية: منع من يأتى بملابس« مقطوعة» ويرتدى سلسلة من دخول الامتحان.. فيديو

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 11:21 م
جامعة الازهر - أرشيفية
جامعة الازهر - أرشيفية
رقية محمد
قال الدكتور سيد سلام ، عميد كلية اللغة العربية بالمنوفية جامعة الأزهر، إن القرار الذي صدر بمنع دخول الامتحان الشفهي والتحريرى لأى طالب يخالف تعليمات الكلية والجامعة بشأن حلق بعض الرأس وترك بعضها والبنطلون الممزق والسلاسل قرار صحيح وهو من أصدره .

أضاف خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج « على مسئوليتى » الذى يذاع على قناة « صدى البلد » أنه وجد عددا من الطلاب الجدد بالكلية يأتون بملابس مقطوعة ويرتدون أساور وسلسلة، مشددا على أنه يريد من الطالب أن يحترم الشرع والوطن، لأن البنطلون المقطوع يعكس مدى الفراغ الفكرى لمن يرتديه.

أشار عميد كلية اللغة العربية إلى أنه يجب احترام الشرع والدين والوطن بعدم ارتداء ملابس غير مقطوعة أو سلاسل أو أساور ، مشددا على ان الحرية الشخصية فى الإسلام وكل الشرائع ليست مطلقة وإنما مقيدة بما حدده الإسلام.

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