محمد صلاح يرفع رصيده إلى 39 هدفا مع ليفربول هذا الموسم.. فيديو

رفع النجم المصري الدولي محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي عدد أهدافه هذا الموسم الى 39 هدفا، إضافة إلى صناعته 13 هدفا آخر، ليكون ساهم إجمالا بشكل مباشر في 52 هدفا.



وسجل صلاح هدفا، ليقود فريقه ليفربول للفوز على مانشستر سيتي 2-1 في مباراة الفريقين في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



وسجل صلاح 29 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، و8 أهداف في دوري أبطال أوروبا، وهدفا في كأس إنجلترا بإجمالي 39 هدفا.



وصنع صلاح 10 أهداف في الدوري الإنجليزي، و3 في دوري أبطال أوروبا بإجمالي 13 هدفا.