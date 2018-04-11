الجنائية الدولية تتوعد تل أبيب.. المدعية العام للمحكمة تتعهد بتحقيق استقصائي بشأن جرائم إسرائيل.. ومراقبون: خطوة جيدة لنصرة الشعب الفلسطيني.. ويؤكدون: سلطات الاحتلال ستعيق اللجنة عن عملها

"الفرا": لا نملك القوة لاسترداد حقوقنا و"الفيتو الأمريكي" يمنع الجنائية الدولية من ممارسة مهامها

أستاذ قانون يوضح إجراءات مقاضاة «إسرائيل» بالجنائية الدولية

«فتح»: إسرائيل تعطل عمل «الجنائية الدولية» في الأراضي المحتلة





في خطوة جديدة من نوعها أعلنت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، إن مكتبها سيجري "استقصاء مبدئيا" للوضع في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أنها تراقب الأحداث هناك عن كثب، ما يمهد لإجراء تحقيق دولي ضد قتل إسرائيل للمتظاهرين الفلسطينيين ، الأمر الذي رحب به عدد من المتابعين للشأن الفلسطيني عن كثب حيث أجمعوا على أنها إنتصار قوي للإرادة الفلسطينية على الرغم ان تطبيقها على أرض الواقع سيكون أمرًا صعبًا للغاية نظرًا لعدم تفهم سلطات الاحتلال الصهيوني لقضايا حقوق الإنسان وسعيها دائما الى قتل وتعذيب أبناء الشعب الفلسطيني.





فقد ثمّن السفير حازم أبو شنب ، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، الخطوة التي أعلنت عنها المحكمة الجنائية الدولية بشأن تشكيل لجنة لإجراء "استقصاء مبدئي" بقتل إسرائيل للفلسطينيين، مشيرا الى ان هذا الموقف يعد موقفا جيدا من أعلى سلطة قضائية في العالم حيث سيساهم هذا التحقيق الدولي في معاقبة المعتدين من قادة قوات الاحتلال الإسرائيلي بجانب تحقيق العدالة الدولية ومنع أي عمليات قتل مستقبلية قد يفكر جيش الاحتلال في القيام بها.





وتوقع القيادي بحركة فتح في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تقابل السلطات الصهيونية لجان الجنائية الدولية بالرفض ومنعها من دخول الأراضي الفلسطينية مثلما حدث في الماضي حينما منعت لجاناً من دخول الأراضي الفلسطينية للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية في وقت سابق، موضحا أن صدور قرار بتشكيل لجان لتقصي حقائق القتل الإسرائيلية للفلسطينيين العزل في حد ذاته حتي ولو منعت سلطات الاحتلال تلك اللجنة من الدخول يعد انتصارا قويا لإرادة الشعب الفلسطيني.





أوضح "أبو شنب" أن صدور قرار بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في قتل الإسرائيليين لأبناء الشعب الفلسطيني الأعزل سيؤثر سلبا على الموقف القانوني لدولة الاحتلال وسيقف عائقا أمام جنود العدو الصهيوني في القيام بأي عمليات قتال مستقبلية ضد أبناء شعبنا على حد تعبيره.





وبدوره أشاد الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ القانون العام والنظم السياسية ، بتصريحات المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" بشأن استعداد المحكمة لتشكيل لجنة استقصاء القتل الإسرائيلي للفلسطينيين ، واصفا هذا التصريح بأنه موقف جيد من "بنسودا" حيث يعد ما تفعله قوات الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني جرائم حرب ضد الإنسانية وهذا النوع من الجرائم يدخل ضمن صميم اختصاصات المحكمة.





وكشف أستاذ القانون العام في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" عن عدم انضمام الكيان الصهيوني الى المحكمة الجنائية الدولية ، إلا أن ذلك لن يؤثر على قرارات المحكمة وقدرتها على محاكمة قادة الكيان الصهيوني ، لافتا الى ان المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة لمعاقبة اشخاص وليس دولا او كيانات لذا فإنه يتوجب على من يقوم بتحريك الدعوى الجنائية بالمحكمة أن يقيمها ضد قيادات الكيان الصهيوني وليس ضد دولة الاحتلال.





وأوضح الحرازين" أن رفع الدعوى القضائية بالمحكمة الجنائية الدولية يتم وفقا للإجراءات التي حددها قانون المحكمة وهو إما ان يقوم مجلس الأمن بتحريك الدعوى أو إحدى الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية والتي التحقت بعضوية المحكمة على الأقل منذ عام 2014 على أن يتم تقديم الدعوى مرفقا بها أدلة موثقة على أن تُرى المدعي العام بأن هناك انتهاكا جسيما يتم ضد حقوق الإنسان.





وذكر أستاذ القانون العام والنظم السياسية ان هناك أمثلة لإصدار الجنائية الدولية أحكاما ضد أشخاص وقيادات في دول ليست أعضاء بالمحكمة مثلما حدث مع الرئيس السوداني عمر البشير ونجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي وغيرهما من زعماء وشخصيات سياسية.





ومن جانبه قلل السفير بركات الفرا ، سفير فلسطين السابق بالقاهرة ، من الخطوة التي أعلنت عنها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بشأن إجراء استقصاء مبدئي للوضع في الأراضي الفلسطينية ، مشيرا إلى ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي لن ولم تسمح للجان التقصي التابعة للمحكمة من دخول الأراضي المحتلة ولن يستطيع أحد أن يلزمها على تسهيل مهام تلك اللجان.





وأوضح الفرا في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن قرار المدعية العامة للمحكمة هو قرار جيد في حد ذاته وإنصاف للشعب الفلسطيني الذي يُقهر كل يوم أمام الغطرسة الصهيونية إلا أنه غير قابل للتنفيذ على أرض الواقع نظرا لعدم وجود آلية وقوة في تنفيذ ، مشيرا إلى أن القوة الوحيدة التي تستطيع أن تحيل الجرائم الصهيونية إلى المحكمة الجنائية الدولية هو مجلس الأمن وهو الأمر الذي سيمنعه الفيتو الأمريكي لذا فإن تصريحات "بنسودا" هو مجرد تصريحات إعلامية فقط.



