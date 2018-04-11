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منوعات

«صدى البلد» ينفرد بنشر صور لأول «توك توك» صناعة مصرية

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 12:59 ص
صدى البلد
احمد عبد القوى
أعلنت شركة "راية القابضة" أمس عن اعتزامها تصنيع أول "توك توك" مصرى بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى هذا الصدد وهى شركة باجيو الإيطالية.

وينفرد موقع "صدى البلد" بنشر أول صور للتوك توك المقرّر أن يتم تصنيع أجزاء مصرية منه تباعًا وصولاً لـ 40 % منه خلال عامين وبعدها التوسع مستقبلاً لتصنيعه بشكل كامل بأيدٍ مصرية وداخل مصر.

وأكد المهندس مدحت خليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "راية" القابضة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن التوك توك الجديد سوف يكون بإمكانيات غير تقليدية وسوف يزيد سعره من 10 إلى 15% مقارنة بالتوك توك العادى وذلك فيما يخص أغراض النقل.. بينما التوك توك الجديد الذى سوف يتم تصنيعه لأغراض البضائع سوف يكون بأسعار مختلفة طبقًا للغرض التجارى منه وما يتطلبه من إمكانيات .

وأضاف أن راية القابضة استراتيجيتها الحالية تعتمد على تشغيل المزيد من الشباب فى إطار التعاون مع الدولة فى تقليص نسب البطالة، بالإضافة إلى توسيع دائرة التصنيع للوصول إلى التصدير للخارج.

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