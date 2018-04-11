«صدى البلد» ينفرد بنشر صور لأول «توك توك» صناعة مصرية

أعلنت شركة "راية القابضة" أمس عن اعتزامها تصنيع أول "توك توك" مصرى بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى هذا الصدد وهى شركة باجيو الإيطالية.





وينفرد موقع "صدى البلد" بنشر أول صور للتوك توك المقرّر أن يتم تصنيع أجزاء مصرية منه تباعًا وصولاً لـ 40 % منه خلال عامين وبعدها التوسع مستقبلاً لتصنيعه بشكل كامل بأيدٍ مصرية وداخل مصر.





وأكد المهندس مدحت خليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "راية" القابضة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن التوك توك الجديد سوف يكون بإمكانيات غير تقليدية وسوف يزيد سعره من 10 إلى 15% مقارنة بالتوك توك العادى وذلك فيما يخص أغراض النقل.. بينما التوك توك الجديد الذى سوف يتم تصنيعه لأغراض البضائع سوف يكون بأسعار مختلفة طبقًا للغرض التجارى منه وما يتطلبه من إمكانيات .



