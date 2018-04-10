محمد صلاح يحطم رقم «صامويل إيتو» القياسي في دوري أبطال أوروبا .. فيديو

حقق النجم المصري الدولي محمد صلاح رقمًا قياسيًا جديدا للاعبين الأفارقة في تاريخ مشاركاتهم في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك عقب تسجيله هدفًا لفريقه ليفربول في مرمى مانشستر سيتي في إياب دور الثمانية للبطولة.



ورفع "صلاح" عدد أهدافه في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم إلى 9 أهداف منها 8 في المرحلة النهائية وهدف في الدوري التمهيدي.



وأصبح محمد صلاح أكثر لاعب أفريقي يسجل أهدافًا في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال موسم واحد، متفوقا على المهاجم الكاميروني صامويل ايتو والذي سجّل ثمانية أهداف مع انتر ميلان الإيطالي في موسم 2010-2011 (جميعهم في المراحل النهائية).