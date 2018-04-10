ريمونتادا روما تصنع رقمًا سلبيًا الأول في برشلونة

صدر فريق روما الإيطالي، رقمًا قياسيًا سلبيًا لبرشلونة، بعد ما أطاح به من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بتحقيق الانتصار في مباراة الإياب بثلاثية نظيفة، اليوم، في ملعب"الأوليمبيكو".



وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصاءات، أنه للمرة الأولى في تاريخ برشلونة في بطولتي أوروبا، يودع الأدوار الإقصائية بعدما يحقق الفوز في مباراة الذهاب بفارق 3 أهداف على الأقل.



وأضافت الشبكة أن روما، ثالث فريق في تاريخ "تشامبيونز ليج"، يحقق العودة التاريخية بعد الخسارة بفارق 3 أهداف في الأدوار الإقصائية منذ مباراة برشلونة في الموسم الماضي ضد باريس سان جيرمان، وديبورتيفو لاكورونيا أمام ميلان بموسم 2003-2004.



وكان روما خسر من برشلونة في لقاء الذهاب برباعية مقابل هدف بملعب "كامب نو".