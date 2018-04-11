لماذا يُدلي مؤسس فيسبوك بشهادته أمام الكونجرس الأمريكي؟

نشرت مجلة إيكونوميست"، تقريرًا عن الأسباب التي دفعت بمؤسس موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للإدلاء بشهادته أمام الكونجرس الأمريكي.





وأوضحت المجلة أنه كلما زاد حجم الشركة وقوتها زادت المسئولية.. وأضافت أن العديد من السياسيين والمتابعين يشعرون بأن مارك زوكربيرج كان غير مسئول في إشرافه على أكبر شركة للتواصل الاجتماعي في العالم.. فقد قضى الفيسبوك الأشهر الـ 18 الماضية تدافع عن نفسها ضد الانتقادات، وعلى رأسها القول بأن الشركة لم تفعل شيئًا يذكر لوقف انتشار الأخبار الوهمية والدعاية المتطرفة، والتي مكّنت، من دون قصد، التدخل الروسي في الانتخابات الامريكية والتصويت على خروج وبريطانيا "Brexit" في عام 2016 .





وتابعة المجلة، أن الفضيحة الأخيرة، التي تضمنت مشاركة بيانات فيسبوك مع أطراف ثالثة عن طريق شركة كامبردج أناليتيكا، أحدثت أزمة مالية حادة ، فضلًا عن محاسبة سياسية.. ففي الولايات المتحدة ، غالبًا ما تستدعي لجان الكونجرس خبراء للإجابة عن أسئلة حول موضوعات ذات أهمية وطنية.. وفي العام الماضي، أرسل زوكربيرج محاميه للإجابة عن أسئلة السياسيين، لكنه في هذه المرة يذهب بنفسه.. وقد أصدر ملاحظاته المعدة سلفًا والتي يعترف فيها بأنه ارتكب "خطأً فادحًا" بعدم اتخاذ "نظرة شمولية كافية" لمسئولية "فيس بوك".



