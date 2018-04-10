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أخبار العالم

تعليق جلسة مجلس الأمن لإجراء مشاورات حول مشروع قرار روسي ثاني بشأن كيميائي سوريا

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 11:27 م
مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
أ ش أ
ذكرت قناة روسيا اليوم الليلة أن مجلس الأمن الدولي علق جلسته لإجراء مشاورات حول مشروع القرار الروسي الثاني بشأن كيميائي سوريا.

ولم تشر القناة إلي مزيد من التفاصيل.

يشار إلي أن موسكو استخدمت حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار أمريكي حول التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، فيما ردت واشنطن والدول الحليفة بخطوة مماثلة ضد مشروع قرار روسي.

ولم يحصل مشروع القرار الروسي على عدد الأصوات الكافي لتبني الوثيقة، وحصلت على دعم 6 أعضاء في مجلس الأمن، بينها الصين، فيما عارضته 7 بلدان أخرى، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وامتنعت دولتان عن التصويت.

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