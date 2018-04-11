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اقتصاد

النفط يقفز أكثر من 3% مع انحسار المخاوف من حرب تجارية بين أمريكا والصين

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 07:00 ص
صدى البلد
رويترز
قفزت أسعار النفط أكثر من 3 بالمئة مع تزايد ثقة المستثمرين بأن الولايات المتحدة والصين ستتوصلان إلى حل لنزاعهما التجاري بدون الإضرار بالاقتصاد العالمي.

وأعطت التوترات في الشرق الأوسط وضعف الدولار دعما أيضا لأسعار الخام.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 2.39 دولار، أو 3.5 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 71.04 دولار للبرميل. وهذه هي أكبر مكاسب ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ سبتمبر أيلول.

وفي التعاملات اللاحقة على التسوية سجل برنت 71.34 دولار وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول 2014 .

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.09 دولار، أو 3.3 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 65.51 دولار للبرميل.

وقفزت أسعار الخامين القياسيين أكثر من 5 بالمئة في جلستي التداول السابقتين لتمحو خسائر الأسبوع الماضي عندما ساهم القلق من حرب تجارية محتملة بين أكبر اقتصادين في العالم في هبوط أسعار النفط باكثر من 4 في المئة.

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