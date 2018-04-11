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اقتصاد

الحديد والأسمدة والقطن أهم صادرات مصر إلى البرتغال

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 05:37 ص
حديد.. صورة أرشيفية
حديد.. صورة أرشيفية
محمد صبيح
تتمثل أهم الصادرات المصرية إلى البرتغال في الجلود والحديد والقطن والبلاستيك والأسمدة والسكر؛ في حين تشمل أهم الواردات المصرية من البرتغال: الورق والبترول والمنتجات ومستلزمات الاثاث والمعدات الصناعية.

ويبلغ حجم الاستثمارات البرتغالية في مصر نحو 404.7 مليون دولار بإجمالي قيمة مُساهمة تبلُغ 2 مليون دولار في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الملابس الجاهزة، الطاقة الجديدة والمتجددة.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والبرتغال خلال العام الماضي ليبلغ 218 مليون يورو مقابل 192.57 مليون يورو خلال عام 2016.

يزور مارسيلو دى سوزا، رئيس البرتغال، مصر اليوم الأربعاء لمدة يومين، برفقة وفد من رجال الأعمال البرتغاليين بهدف تشجيع التجارة والاستثمار مع مصر خاصة بعد تشكيل مجلس الأعمال المصرى البرتغالى المشترك.

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