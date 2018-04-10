التحالف بقيادة السعودية يؤكد أنه لا يسعى لوجود دائم في اليمن

قال متحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية اليوم الثلاثاء إن حملته العسكرية في اليمن لا تهدف إلى إقامة وجود دائم على امتداد الساحل الغربي لليمن ولكن لإعادة حكومته المعترف بها دوليا للسلطة.



كان مسؤول يمني قال لرويترز إن من المرجح أن تسعى السعودية وحليفتها الرئيسية دولة الإمارات العربية المتحدة إلى بقاء بعض قواتهما على امتداد ساحل اليمن المطل على البحر الأحمر حيث تقاتلان حاليا حركة الحوثي المتحالفة مع إيران.



وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه نظرا لحساسية الموقف إن السعودية والإمارات تشعران بقلق شديد من نفوذ إيران لذا فهما تسعيان للإبقاء على بعض الوجود العسكري على السواحل اليمنية حتى إذا انتهت الحرب الأهلية.



وفي رد على طلب للتعليق نفى التحالف هذا الادعاء. وقال العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف في بيان "التحالف يعمل ومن خلال كافه الجهود لإعادة الشرعية لليمن ليصبح اليمن آمنًا مستقرا".



وأضاف "ستستعيد الجمهورية اليمنية بإذن الله دورها في حماية أراضيها ومياهها الإقليمية وكذلك الإسهام في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بعد انتهاء الانقلاب وعوده الشرعية وانتهاء خطر الميليشيا الحوثية ومن يقف وراءها".