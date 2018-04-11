معهد البترول: مخزونات النفط الخام الأمريكية ترتفع 1.8 مليون برميل

قال معهد البترول الأمريكي، إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة ارتفعت على غير المتوقع الأسبوع الماضي بفعل قفزة في الواردات، كما زادت مخزونات البنزين بينما تراجعت مخزونات نواتج التقطير.



وأظهرت بيانات من معهد البترول أن مخزونات الخام زادت 1.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من أبريل نيسان لتصل إلى 429.1 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 189 ألف برميل. وارتفعت المخزونات في مركز التسليم في كاشينج بأوكلاهوما 1.5 مليون برميل.



وزادت مخزونات البنزين بمقدار مليوني برميل بينما كان محللون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا انخفاضا قدره 1.4 مليون برميل.



وهبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 3.8 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 29 ألف برميل.



وقال معهد البترول إن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي ارتفعت 724 ألف برميل يوميا إلى 8.6 مليون برميل يوميا.