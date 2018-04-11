«دفاع البرلمان»: التعاون العسكري مع الإمارات للدفاع عن الأمن القومي العربي

قال اللواء يحيى كدواني وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب، إن دولة الإمارات العربية الشقيقة تربطها بمصر علاقة أخوة وعلاقة استراتيجية وطيدة تمتد على مدى كبير، موضحًا أن العملية العسكرية البحرية المشتركة بين المصرى الإماراتى "خليفة – 3"، تأتي بتنسيق التعاون المشترك بين مصر ودول الخليج.
وأوضح "كدواني في تصريحات لـ "صدى البلد" أن التعاون العسكري القوي مع الإمارات تأتي للدفاع عن الأمن القومي العربي في حالة أي تعد عليه بأي شكل من الأشكال، ولتكوين قوة متحدة قوية، ورفع الكفائة القتالية لكلا الدولتين، مشيرًا إلى أن اطلاق مثل هذه العملية العسكرية تأتي نتيجة التلاحم والتلاقي للشعبين العريقين، وتعبر عن مدى التعاون المستمر بين الدولتين.
كانت قد انطلقت فعاليات التدريب البحرى المصرى الإماراتى المشترك (خليفة 3)، والذى يستمر لعدة أيام بقاعدة البحر الأحمر بمشاركة عناصر القوات البحرية وعناصر القوات الجوية لكل من مصر والإمارات بالمياه الإقليمية المصرية، يأتى ذلك التدريب فى ظل استمرار تنمية وتعزيز العلاقات العسكرية بين مصر ودولة الإمارات الشقيقة، وفى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة لتنمية مهارات القادة والضباط للحفاظ على الكفاءة القتالية وتوحيد المفاهيم العملياتية.