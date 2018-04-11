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فن

شاهد.. ماذا قال «هنيدي» عن محمد صلاح

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 03:25 ص
صدى البلد
سلمى عبد الناصر
أشاد الفنان محمد هنيدي بأداء اللاعب محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول، والذي قاد فريقه للفوز على مانشستر سيتي بإحرازه هدفاً في شباكه.

وعلق "هنيدي" على "صلاح" في تغريدة عبر "تويتر" قائلاً: "‏صلاح خلانا نتدرب على تشجيع المنتخب بماتشاته مع ليفربول".
شاهد.. ماذا قال «هنيدي» عن محمد صلاح

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