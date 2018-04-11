ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ
ﻋﺎﺟﻞ
شاهد.. أبرز 35 صورة من احتفالات الصوفية بمولد السيدة زينب
تحليق مكثف لطائرات التحالف الدولي فوق «التنف» بسوريا
التليفزيون الإسرائيلي ينشر صورًا لقاعدة «التيفور» بعد الضربة
تكتيك روسي «خطير» يستهدف طائرات الدرون الأمريكية بسوريا
إسرائيل ترفع حالة التأهب وسط ترقب ضربة للنظام السوري
مصدر لـ «صدى البلد»: الرئيس البرتغالي يزور الجامع الأزهر.. الخميس
حقيقة ترحيل الأسد وعائلته إلى إيران قبل ضرب سوريا
موقع أمريكي: أعضاء لجنة استماع "زوكربيرج" يحصلون على أموال منه منذ 2007
محمد صلاح يكشف عن مدى تعافيه من الإصابة عقب فوز ليفربول على مان سيتي
روسيا تستعين بالصين لمواجهة هجوم أمريكي على سوريا
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
EN
الأربعاء 11 أبريل 2018 - 21 : 04 ص
القائمة
الرئيسية
أهم الأخبار
ملفات
أخبار البلد
برلمان
محافظات
حوادث
رياضة
فن
توك شو
اقتصاد
القراء يكتبون
أخبار العالم
بنات البلد
منوعات
سيارات
ساحة رأي
فكر دينى
ثقافة
فيديو
صور
القراء يكتبون
المزيد
أخبار العالم
بنات البلد
منوعات
سيارات
ساحة رأي
فكر دينى
ثقافة
فيديو
صور
«الشاطر» يكشف سبب استبعاد الزمالك لـ حازم إمام ومحمد إبراهيم من مباراة الاتحاد
«هنيدي» يسخر من برشلونة ومانشستر سيتي.. صور
«النادو» يحذر ألعاب القوى من الترويج للمنشطات.. مستند
الولايات المتحدة ترفع حظر السفر عن مواطني هذه الدولة
تحذيرات أوروبية من ضربات جوية محتملة في سوريا خلال 72 ساعة
انقطاع التيار الكهربائي عن الإبراشي في حلقة إسقاط الجنسية عن الإرهابيين
تعليق صادم من إسماعيل الليثي على تشبيهه بـ أحمد حسام ميدو
السومة: أشكر «تركي آل شيخ» على دعمه
تقرير: زوكربيرج يعتاد انتهاك الخصوصية ويعتذر بعدها
مقتل فلاح على يد زوجته بـ «سكين» في كفر الشيخ
فن
شاهد.. ماذا قال «هنيدي» عن محمد صلاح
الأربعاء 11/أبريل/2018 - 03:25 ص
Tweet
سلمى عبد الناصر
أشاد الفنان محمد هنيدي بأداء اللاعب محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول، والذي قاد فريقه للفوز على مانشستر سيتي بإحرازه هدفاً في شباكه.
وعلق "هنيدي" على "صلاح" في تغريدة عبر "تويتر" قائلاً: "صلاح خلانا نتدرب على تشجيع المنتخب بماتشاته مع ليفربول".
Tweet
ترشيحاتنا
في عيد ميلادها 28.. كريستين ستيوارت تخطف قلوب المراهقين.. صور
رئيس الأركان التركي يلمح باستخدام العنف في البحر المتوسط
قولي وداعا لترهلات الساقين بـ7 خطوات.. صور
مقتل فلاح على يد زوجته بـ «سكين» في كفر الشيخ
الاتحاد الإنجليزي يرفع الإيقاف عن النني ويلغي طرده أمام ساوثهامتون
محمد صلاح يسجل هدف التعادل لليفربول في مرمى مانشستر سيتي ويقترب من قبل النهائي .. فيديو
روسيا تستعين بالصين لمواجهة هجوم أمريكي على سوريا
«شوبير»: ماذا قدمت الدولة لـ «محمد صلاح» عقب إنجازاته؟.. فيديو
«بتحلمي بالأمومة».. 7 أطعمة تعزز الخصوبة عند النساء
«الداخلية» تكشف تفاصيل سقوط عصابة بالقاهرة الجديدة.. فيديو
محمد صلاح يقفز للمركز الثاني في قائمة هدافي العالم
التليفزيون الإسرائيلي ينشر صورًا لقاعدة «التيفور» بعد الضربة
تعليقات فيسبوك
تعليقات صدى البلد
ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء
اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ
ننشر تفاصيل خناقة نجوم الزمالك مع إيهاب جلال وأيمن حافظ
ليفربول عقب هدف صلاح في مان سيتي : «الملك المصري»..فيديو
السومة أولى صفقات العيار الثقيل من آل الشيخ إلى النادي الأهلي
محمد صلاح يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا.. فيديو
حقيقة ترحيل الأسد وعائلته إلى إيران قبل ضرب سوريا
رئيس غرفة البترول والتعدين يفجر مفاجأة بشأن سعر الفترة القادمة .. فيديو
محمد صلاح يسجل هدفا ويقود ليفربول للتقدم على مانشستر سيتي 2-1 ويقترب من قبل نهائي أوروبا.. فيديو
محمد صلاح يحطم رقم «صامويل إيتو» القياسي في دوري أبطال أوروبا .. فيديو
محمد صلاح يكشف عن مدى تعافيه من الإصابة عقب فوز ليفربول على مان سيتي
«شوبير» يكشف عن عضو مجلس إدارة سابق بالزمالك يعرض على النيابة العامة اليوم.. فيديو
موقع عالمي: «كوتينيو» ترك «صلاح» ليلعب بجوار «ميسي».. أقوى تراجع في العالم
طارق يحيى: "أزارو" لن يستمر في كرة القدم حال وجوده بالزمالك.. فيديو
رضا عبد العال "لـ ايهاب جلال": «اللي اختشوا ماتوا»
رئيس سموحة يوجه رسالة نارية لجمهور الأهلي بعد إيقاف انتصارات الأحمر
صحيفة روسية: مصر من أكثر الدول تطورا في الاقتصاد بإفريقيا والشرق الأوسط
"مراجعة معايير الاتحادات النقدية".. دراسة لصندوق النقد العربي وبحث مستقبل مشروع العملة الموحدة
مهاجم الزمالك يثير غضب جماهير القلعة البيضاء بـ"لوك" جديد.. صور
أردوغان يعترف بتآمره مع داعش ضد مصر.. فيديو
مرتضى منصور: الزمالك انتهت علاقته بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة
مرتضى منصور لـ «إيهاب جلال»: «متلعبش مع الأسد»
ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ
قولي وداعا لترهلات الساقين بـ7 خطوات.. صور
في عيد ميلادها 28.. كريستين ستيوارت تخطف قلوب المراهقين.. صور
تعرف على رقم "تي شيرت" عبد الله السعيد مع كوبس الفنلندي
«بتحلمي بالأمومة».. 7 أطعمة تعزز الخصوبة عند النساء
"موسى بن ميمون" معبد يهودي سماه المصريون "راب موشي".. انهار سقفه مرتين وسردابه كان مقصدا للبركة والشفاء..فيديو وصور
فيديو
تعليق صادم من إسماعيل الليثي على تشبيهه بـ أحمد حسام ميدو
محمد صلاح يقفز للمركز الثاني في قائمة هدافي العالم
محمد صلاح يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا.. فيديو
وفاء عامر: أنا تلميذة «الساحر» ولم أشاهد فيلم «الطوفان»
أحمد الطاهري: «لولا خطوات الإصلاح الاقتصادي كانت البلد فلست».. فيديو
ﺗﺼﻮﻳﺖ
هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟
نعم
91%
لا
4%
لا أهتم
5%
هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟
نعم
لا
لا أهتم
تصويت
النتائج
ساحة رأي
نورهان البطريق تكتب : لعبة الموت
زين ربيع شحاتة يكتب: مصالحة «أديب» الإخوانية السهل المستحيل
عاطف فتيح يكتب: نقص الدواء مشكلة العصور
أسماء عبد العزيز تكتب: احموا منطقة الأهرامات من المرتزقة
أرسل مشاركتك