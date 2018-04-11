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أطعمة تحميك من أمراض القلب والضغط.. تعرف عليها

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 12:33 ص
أطعمة تحمي من امراض
أطعمة تحمي من امراض القلب والضغط
آية التيجي
يُعد البوتاسيوم مهم لعضلات الشخص للعمل بفعالية، بما في ذلك القلب كما أن لها دورًا في تنظيم ضغط الدم، ويمكن أن يسبب انخفاض مستويات البوتاسيوم، حيث إنه يتسبب في ضعف العمليات الخلوية، وفقًا لما تناوله موقع "ويب ميد" الطبي.

ويصنف البوتاسيوم على أنه نوع من المعادن، وهو أهم أنواع المعادن ومن ضمن هذه الفئة هي الكالسيوم والكلور والفوسفور والماغنسيوم والصوديوم والكبريت حيث ان البوتاسيوم هو أيضا المنحل بالكهرباء، وهو معدن يحمل شحنة كهربائية، وهذا يساعد جزئيا على تفسير سبب أهمية المعادن في القدرات العصبية.

ومن حيث الوظيفة ، يعتبر البوتاسيوم ضروريًا لشبكة الأعصاب والعضلات ، وذلك بالسماح لكل منهم بالتواصل مع بعضهم البعض. حيث أن البوتاسيوم مهم أيضا لنقل المواد المغذية إلى أجسام الخلايا ، والنقص البوتاسيوم هو بالضبط: الحد الأدنى إلى مستويات منخفضة من البوتاسيوم، وسنقوم بإدراج بعض المصادر الرائعة لهذا المغذيات الهامة، والتي نجهل اهميتها.

وهناك بعض المصادر الرائعة للبوتاسيوم، كل حالات نقص البوتاسيوم مرتبطة بالنظام الغذائي، إليك قائمة ببعض المصادر الرائعة للبوتاسيوم وفقا لما نشرها موقع "powerofpositivity"، وتشمل:

1- الأفوكادو
2- الموز
3- الجزر
4- النخالة
5- زبدة الفول السوداني
6- الطماطم 
7- البرتقال
8- الحليب النباتي 
9- البطاطا المشوية
10- السبانخ
11- الأعشاب البحرية

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