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فكر دينى

جامعة الأزهر: الخميس أجازة لطلاب قطاع «الدرّاسة» فقط

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 12:16 ص
صدى البلد
محمد شحتة
قرّر الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، منح طلاب قطاع الدرَّاسة فقط (كلية اللغة العربية، أصول الدين، الشريعة والقانون) إجازة يوم الخميس المقبل الموافق 12 أبريل 2018م.

ولم تفصح الجامعة في بيانها الرسمي عن سبب منح الطلاب إجازة فى هذا اليوم.

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