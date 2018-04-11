جامعة الأزهر: الخميس أجازة لطلاب قطاع «الدرّاسة» فقط

قرّر الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، منح طلاب قطاع الدرَّاسة فقط (كلية اللغة العربية، أصول الدين، الشريعة والقانون) إجازة يوم الخميس المقبل الموافق 12 أبريل 2018م.



