ننشر تفاصيل خناقة نجوم الزمالك مع إيهاب جلال وأيمن حافظ

كشف مصدر بالجهاز الفني عن تفاصيل تغريم حازم إمام ومحمد إبراهيم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم 200 ألف جنيه على كل لاعب بعد نشوب مشادة في مران الفريق مساء اليوم.





وأكد المصدر أن الخناقة لم تكن مع إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق، وكانت مع أيمن حافظ، مدير الكرة، بسبب مطالبة الثنائي بمستحقات اللاعبين بسبب الديون التي يعاني منها اللاعبون والأقساط المتأخرة.



