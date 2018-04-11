تحذيرات لشركات الطيران الأوروبية من خطر الضربات الجوية على سوريا

ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية، أمس الثلاثاء، أن شركات الطيران التي تنفذ رحلات فوق البحر المتوسط تم إخطارهم بالاستعداد لقوانين جديدة للطيران بسبب إمكانية قصف سوريا خلال الساعات القادمة.





ونقلت الوكالة عن مصدر وصفته بالمطلع قوله: "أخطرت شبكة تشغيل مراقبة حركة الطيران المتواجدة في بروكسل شركات الطيران بضرورة فحص الطرق والممرات الجوية فوق البحر المتوسط بسبب تفاقم النزاع في سوريا واحتمالية شن ضربات عسكرية على أهداف أرضية، وهو ما يعد تهديدًا محتملا للطيران المدني".



