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أخبار العالم

تحذيرات لشركات الطيران الأوروبية من خطر الضربات الجوية على سوريا

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 12:59 ص
صدى البلد
القسم الخارجي
ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية، أمس الثلاثاء، أن شركات الطيران التي تنفذ رحلات فوق البحر المتوسط تم إخطارهم بالاستعداد لقوانين جديدة للطيران بسبب إمكانية قصف سوريا خلال الساعات القادمة.

ونقلت الوكالة عن مصدر وصفته بالمطلع قوله: "أخطرت شبكة تشغيل مراقبة حركة الطيران المتواجدة في بروكسل شركات الطيران بضرورة فحص الطرق والممرات الجوية فوق البحر المتوسط بسبب تفاقم النزاع في سوريا واحتمالية شن ضربات عسكرية على أهداف أرضية، وهو ما يعد تهديدًا محتملا للطيران المدني".

وجاء في الإخطار: "نظراً لضربات جوية محتملة ضد سوريا بواسطة صواريخ جو — أرض أو صواريخ كروز على مدار الـ 72 ساعة القادمة، وإمكانية حدوث تعطل دوري لمعدات الملاحة الراديوية، يجب إيلاء الاهتمام لخطط عمليات الطيران في منطقة شرق البحر المتوسط".

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