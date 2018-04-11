نائب بني سويف يطالب بمبنى مستقل لمدرسة التربية الفكرية بالمحافظة

تقدّم النائب بدوى النويشي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب موجهاً إلى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بشأن مدرسة التربية الفكرية (ذوى الاحتياجات الخاصة) بمدينة الواسطى، بمحافظة بني سويف، والوحيدة والتى تخدم ذوى الإعاقة بمدينة الواسطى وعدد 6 وحدات محلية قروية بقراها وعزبها ونجوعها، والتى تحتاج بشكل عاجل لمبنى مستقل لاستيعاب الطلاب، حيث إن المدرسة تعمل في مبنى مدرسة الواسطى التجارية القديم، وتوجد مشاكل في الإنشاءات وتهالك في دورات المياه، تلبية لمطلب مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بإدارة الواسطى التعليمية.





وأكد "النويشي" فى بيان له اليوم ، أنهم الفئة الذين حرموا من التعليم العادى بسبب ظروفهم، فضلًا عن احتياجهم للمزيد من المتخصصين فى التربية الفكرية، والتخاطب للأطفال من ذوى الإحتياجات الخاصة.





وأشار نائب مستقبل وطن، برغم أن حجم الإعاقات فى مصر يتعدى 10% من السكان تمثل نحو 60% الإعاقات الذهنية منها ،بما يؤكد احتياجنا لمنظومة جديدة وعملية لإنقاذ هذه الفئة التي أهملناها طويلا، لأن مدارس التربية الفكرية لاتتعدى 300 مدرسة ينتظم فيها نحو 21 ألف تلميذ، فى الوقت الذى يكشف فيه الخبراء عن أن هذه المدارس والدراسة ما هى إلا تكريس للمرض والإعاقة، وأن النتيجة هى «إضاعة للطفل» وتبديد أمل النهوض به.





وأضاف "النويشي" بأنه تقدم بمذكرة مماثلة للمهندس شريف حبيب "محافظ بنى سويف" وقد أشر "الأبنية التعليمية، التربية والتعليم" وذلك لإعداد تقرير حول المدرسة، وذلك لإتخاذ القرار المناسب.



