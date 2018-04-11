ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

نائب بني سويف يطالب بمبنى مستقل لمدرسة التربية الفكرية بالمحافظة

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 04:57 ص
النائب بدوى النويشي
النائب بدوى النويشي
سارة يسن
تقدّم النائب بدوى النويشي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب موجهاً إلى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بشأن مدرسة التربية الفكرية (ذوى الاحتياجات الخاصة) بمدينة الواسطى، بمحافظة بني سويف، والوحيدة والتى تخدم ذوى الإعاقة بمدينة الواسطى وعدد 6 وحدات محلية قروية بقراها وعزبها ونجوعها، والتى تحتاج بشكل عاجل لمبنى مستقل لاستيعاب الطلاب، حيث إن المدرسة تعمل في مبنى مدرسة الواسطى التجارية القديم، وتوجد مشاكل في الإنشاءات وتهالك في دورات المياه، تلبية لمطلب مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بإدارة الواسطى التعليمية.

وأكد "النويشي" فى بيان له اليوم ، أنهم الفئة الذين حرموا من التعليم العادى بسبب ظروفهم، فضلًا عن احتياجهم للمزيد من المتخصصين فى التربية الفكرية، والتخاطب للأطفال من ذوى الإحتياجات الخاصة.

وأشار نائب مستقبل وطن، برغم أن حجم الإعاقات فى مصر يتعدى 10% من السكان تمثل نحو 60% الإعاقات الذهنية منها ،بما يؤكد احتياجنا لمنظومة جديدة وعملية لإنقاذ هذه الفئة التي أهملناها طويلا، لأن مدارس التربية الفكرية لاتتعدى 300 مدرسة ينتظم فيها نحو 21 ألف تلميذ، فى الوقت الذى يكشف فيه الخبراء عن أن هذه المدارس والدراسة ما هى إلا تكريس للمرض والإعاقة، وأن النتيجة هى «إضاعة للطفل» وتبديد أمل النهوض به.

وأضاف "النويشي" بأنه تقدم بمذكرة مماثلة للمهندس شريف حبيب "محافظ بنى سويف" وقد أشر "الأبنية التعليمية، التربية والتعليم" وذلك لإعداد تقرير حول المدرسة، وذلك لإتخاذ القرار المناسب.

يأتى ذلك فى إطار جهود "النويشي" لإنهاء أزمات مدارس التربية والتعليم بإدارة الواسطى التعليمية ، وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة.

ترشيحاتنا

زلزال في الأولمبيكو.. روما يحقق مفاجأة ويكتسح برشلونة بثلاثية ليصعد إلى نصف النهائي

محمد صلاح يقفز للمركز الثاني في قائمة هدافي العالم

النفط عند أعلى مستوى منذ 2014 بسبب تحذيرات من ضربات جوية ضد سوريا

محمد صلاح يرفع رصيده إلى 39 هدفا مع ليفربول هذا الموسم.. فيديو

شاهد .. ملخص وأهداف مباراة روما و برشلونة بدوري أبطال أوروبا

باحث بالعلاقات الدولية: زيارة ولي عهد أبوظبي إلى القاهرة تحمل 4 رسائل

شاهد.. أبرز 35 صورة من احتفالات الصوفية بمولد السيدة زينب

جيرارد ولامبارد يتغنيان بـ «صلاح»: «يفعل ما يفعله ميسي»

حسين السيد: تقدمت باستقالتي لأنني أرفض الفشل

عاصفة تضرب أكبر مدن نيوزيلندا وقطع الكهرباء عن آلاف المنازل

ليفربول عقب هدف صلاح في مان سيتي : «الملك المصري»..فيديو

«صدى البلد» ينفرد بنشر صور لأول «توك توك» صناعة مصرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قولي وداعا لترهلات الساقين بـ7 خطوات.. صور

في عيد ميلادها 28.. كريستين ستيوارت تخطف قلوب المراهقين.. صور

تعرف على رقم "تي شيرت" عبد الله السعيد مع كوبس الفنلندي

«بتحلمي بالأمومة».. 7 أطعمة تعزز الخصوبة عند النساء

"موسى بن ميمون" معبد يهودي سماه المصريون "راب موشي".. انهار سقفه مرتين وسردابه كان مقصدا للبركة والشفاء..فيديو وصور‎

فيديو

بالرنجة وصلصة الزيتون.. جهزي طبق مكرونة مميز مع الشيف شربيني
تعليق صادم من إسماعيل الليثي على تشبيهه بـ أحمد حسام ميدو
محمد صلاح يقفز للمركز الثاني في قائمة هدافي العالم
محمد صلاح يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا.. فيديو
وفاء عامر: أنا تلميذة «الساحر» ولم أشاهد فيلم «الطوفان»

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟