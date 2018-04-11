مستثمر: نضاعف المجهودات من أجل إيصال الغاز للمنازل في جميع المحافظات

قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز، إن خطوط توصيل الغاز الرئيسية للمنازل مكلفة جدًا، مضيفًا أنه سيتم عملية النقل بالسيارات فيما بعد.





وأضاف "سعد الدين"، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر شاشة "دي إم سي"، مساء أمس، أننا نضاعف المجهودات من أجل إيصال الغاز للمنازل في جميع المحافظات.



