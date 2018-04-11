ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

مستثمر: نضاعف المجهودات من أجل إيصال الغاز للمنازل في جميع المحافظات

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 03:01 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز، إن خطوط توصيل الغاز الرئيسية للمنازل مكلفة جدًا، مضيفًا أنه سيتم عملية النقل بالسيارات فيما بعد.

وأضاف "سعد الدين"، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر شاشة "دي إم سي"، مساء أمس، أننا نضاعف المجهودات من أجل إيصال الغاز للمنازل في جميع المحافظات.

وأضاف "سعد الدين"، أن خطة الدولة لتوصيل الغاز للمنشآت السكنية قد تستغرق وقتاً طويلاً، على عكس النتائج الإيجابية التى يترتب عليها تطبيق هذه التكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا أنه تمت الموافقة على تطبيق هذه الخدمة، وقد يبدأ العمل بها بعد شهرين من الآن.

ترشيحاتنا

محمد صلاح يسجل هدفا ويقود ليفربول للتقدم على مانشستر سيتي 2-1 ويقترب من قبل نهائي أوروبا.. فيديو

زلزال في الأولمبيكو.. روما يحقق مفاجأة ويكتسح برشلونة بثلاثية ليصعد إلى نصف النهائي

السومة: أشكر «تركي آل شيخ» على دعمه

خالد الغندور ينتقد "المعلم"حول تصريحاته بتولي قيادة فريق الأهلي

الولايات المتحدة ترفع حظر السفر عن مواطني هذه الدولة

«هنيدي» يسخر من برشلونة ومانشستر سيتي.. صور

رئيس الأركان التركي يلمح باستخدام العنف في البحر المتوسط

قصة خلاف بين الملك فاروق وأم كلثوم بسبب قصيدة «وُلد الهدى»

«الشاطر» يكشف سبب استبعاد الزمالك لـ حازم إمام ومحمد إبراهيم من مباراة الاتحاد

أيمن يونس: كلوب أبدع دفاعيًا..وصلاح نجم فوق العادة

كوستا يتقدم لروما بالهدف الثالث فى شباك برشلونة ليضع قدم الذئاب فى نصف النهائى..فيديو

مقتل فلاح على يد زوجته بـ «سكين» في كفر الشيخ

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قولي وداعا لترهلات الساقين بـ7 خطوات.. صور

في عيد ميلادها 28.. كريستين ستيوارت تخطف قلوب المراهقين.. صور

تعرف على رقم "تي شيرت" عبد الله السعيد مع كوبس الفنلندي

«بتحلمي بالأمومة».. 7 أطعمة تعزز الخصوبة عند النساء

"موسى بن ميمون" معبد يهودي سماه المصريون "راب موشي".. انهار سقفه مرتين وسردابه كان مقصدا للبركة والشفاء..فيديو وصور‎

فيديو

تعليق صادم من إسماعيل الليثي على تشبيهه بـ أحمد حسام ميدو
محمد صلاح يقفز للمركز الثاني في قائمة هدافي العالم
محمد صلاح يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا.. فيديو
وفاء عامر: أنا تلميذة «الساحر» ولم أشاهد فيلم «الطوفان»
أحمد الطاهري: «لولا خطوات الإصلاح الاقتصادي كانت البلد فلست».. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟