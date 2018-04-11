مستثمر: نضاعف المجهودات من أجل إيصال الغاز للمنازل في جميع المحافظات

قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز، إن خطوط توصيل الغاز الرئيسية للمنازل مكلفة جدًا، مضيفًا أنه سيتم عملية النقل بالسيارات فيما بعد.
وأضاف "سعد الدين"، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر شاشة "دي إم سي"، مساء أمس، أننا نضاعف المجهودات من أجل إيصال الغاز للمنازل في جميع المحافظات.
وأضاف "سعد الدين"، أن خطة الدولة لتوصيل الغاز للمنشآت السكنية قد تستغرق وقتاً طويلاً، على عكس النتائج الإيجابية التى يترتب عليها تطبيق هذه التكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا أنه تمت الموافقة على تطبيق هذه الخدمة، وقد يبدأ العمل بها بعد شهرين من الآن.