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باحث: روسيا استخدمت 11 فيتو بمجلس الأمن ضد قرارات تتعلق بسوريا و4 منهم تتعلق بالكيماوي

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 06:03 ص
صدى البلد
محمد الصاحى
قال الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور سامي نادر، إنه ليست المرة الأولى التي يتم فيه إبطال مشروعين في مجلس الأمن بحق الفيتو أحدهم لروسيا والآخر لأمريكا، فهناك 11 فيتو روسي لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن تتعلق بسوريا ويأتى القرار الرابع المتعلق بالكيماوي من قبل روسيا أيضًا.

وأضاف نادر خلال مشاركته عبر النشرة الإخبارية، التى تذاع علي فضائية الغد، مع الإعلامية هبة الغمراوي، أن القرار الرابع المتعلق بالكيماوي، جعل الفيتو الروسي نمط إلى درجة أنه أفرغ حيثيات وآليات مجلس الأمن من مضمونه، وما يحرر قدرة الأطراف الدولية إلى تحرك عسكري عملي خارج إطار الأمم المتحدة، فهذا يعتبر نهاية الأمم المتحدة كما عبر عنه ممثل فرنسا في الأمم المتحدة منذ شهرين، حينما قال إذا ظلنا عاجزين أمام إمرار أى قرار فيما يخص سوريا فقد أنتهت الأمم المتحدة.

وأوضح، التوقيت ملف صحيح أن هناك إحباطل غربيل ولكن هناك أطرافل أساسية مستعدة لإتمام عمل عسكري مع الولايات المتحدة فى سوريا وهم بريطانيا وفرنسا وكلهم فقدوا أوراقهم لصالح روسيا.

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