حفل فني في ختام فعاليات احتفالات سوهاج بالعيد القومي

اختتمت محافظة سوهاج احتفالاتها بالعيد القومي، اليوم، بحفل فني بالمسرح الرومانى بمدينة ناصر.
بدأت الاحتفالات صباح اليوم بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندى المجهول أمام ديوان المحافظة، ثم مسيرة بمشاركة ممثلى المجتمع السوهاجى، واختتمت بالحفل الفنى بالمسرح الرومانى.
شهد الحفل كمال شلبى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وممدوح مقلد، عضو مجلس النواب، واللواء أحمد عبدالعظيم، مساعد مدير الأمن والعقيد تامر إسماعيل، المستشار العسكرى للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية وممثلى المرأة والشباب والأحزاب السياسية وأهالي سوهاج .