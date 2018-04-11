حفل فني في ختام فعاليات احتفالات سوهاج بالعيد القومي

اختتمت محافظة سوهاج احتفالاتها بالعيد القومي، اليوم، بحفل فني بالمسرح الرومانى بمدينة ناصر.





بدأت الاحتفالات صباح اليوم بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندى المجهول أمام ديوان المحافظة، ثم مسيرة بمشاركة ممثلى المجتمع السوهاجى، واختتمت بالحفل الفنى بالمسرح الرومانى.



