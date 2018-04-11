«شوبير»: ماذا قدمت الدولة لـ «محمد صلاح» عقب إنجازاته؟.. فيديو

وجّه الإعلامي أحمد شوبير سؤالاً هاماً إلى خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة: ماذا نقدّم إلى محمد صلاح بعد إنجازاته العالمية التي حققها مع ليفربول ومنتخب مصر خلال العام الجاري؟.





وقال "شوبير" عبر برنامجه «مع شوبير» على قناة "صدى البلد": "الدولة افتتحت مجمع حمام سباحة باسم البطلة العالمية فريدة عثمان فى مركز شباب الجزيرة، فماذا فعلت الدولة لمحمد صلاح عقب إنجازاته مع ليفربول".



