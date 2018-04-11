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رياضة

«شوبير»: ماذا قدمت الدولة لـ «محمد صلاح» عقب إنجازاته؟.. فيديو

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 01:32 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
محمد رشاد
وجّه الإعلامي أحمد شوبير سؤالاً هاماً إلى خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة: ماذا نقدّم إلى محمد صلاح بعد إنجازاته العالمية التي حققها مع ليفربول ومنتخب مصر خلال العام الجاري؟.

وقال "شوبير" عبر برنامجه «مع شوبير» على قناة "صدى البلد": "الدولة افتتحت مجمع حمام سباحة باسم البطلة العالمية فريدة عثمان فى مركز شباب الجزيرة، فماذا فعلت الدولة لمحمد صلاح عقب إنجازاته مع ليفربول".

وأضاف: "هل يستحق صلاح مركز شباب فى بلدته باسمه فقط عقب كل هذه الإنجازات؟ أعتقد أن ما فعله "صلاح" خلال العام الجاري فخر لكل المصريين ويظل عالقًا بوجداننا مدى الحياة ويستحق التكريم عليه".

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