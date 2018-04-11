ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أستاذ علوم سياسية: تنسيق مصري إماراتي بشأن كافة قضايا المنطقة قبل قمة الدمام المقبلة

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 06:10 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن زيارة ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للقاهرة، مساء اليوم الثلاثاء، مرتبطة بحدثين مهمين جدًا وهو الحدث الأول تهنئة دولة الإمارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوليه ولاية ثانية للبلاد، وحرص دولة الإمارات على أن يكون أول رئيس يقوم بتهنئته والأمر الآخر حضور سمو الشيخ محمد بن زايد التدريبات العسكرية خليفة 3، مشيرًا إلى أن هناك ترتيبا بين دولة الإمارات ومصر قبل الذهاب إلى قمة الرياض فى السعودية حيث يكون هناك تنسيق مصري إماراتي وسعودى فى الفترة المقبلة لمتابعة الملفات المطروحة على الساحة السياسية والتى تخص الشرق الأوسط.

وأضاف فهمي خلال حواره ببرنامج ساعة من مصر الذي يذاع على فضائية الغد الاخبارية، مع محمد المغربي، أن الأمور تشهد تطورات كبيرة على جميع المستويات سواء الملف اليمنى والملف السوري والتطورات التى تحدث فيما يخص الموقف المصري السعودي بشأن القضايا المطروحة فى قمة الرياض، مشيرًا إلى أن الملف السوري سوف يأخذ الجانب الأكبر من المحادثات بسبب التصعيد الأمريكي الاسرائيلي حيث بدأ بالأمس بتوجيه ضربة إسرائيلية إلى سوريا وأعتقد أن هذه ضربة استباقية لتسجيل موقف أمريكي والقادم سوف يكون أسوأ لأن هذه المجموعة الرباعية فى البيت الأبيض ترتب لعمل عسكري فى سوريا.

وأوضح فهمي، أننا نحن أمام مشهد ربما سيأثر على أحداث القمة العربية ولو تم ضربة سوف يكون لها تداعيات مباشرة وطرح تفهمات منقوصة لأنه من المؤكد الإدارة الامريكية تنتظر ردود الفعل العربي بعد الضربة الامريكية، مشيرًا إلى أن أركان النظام العربي يرتكن إلى ثلاث دول مصر السعودية والإمارات.

وأضاف أن الملف القطري سوف يكون موجود لأن هناك تطورات في الموقف القطري حيث يقدم سلسلة من التنازلات وسفر الشيخ تميم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ترشيحاتنا

موقع عالمي: «كوتينيو» ترك «صلاح» ليلعب بجوار «ميسي».. أقوى تراجع في العالم

أسامة كمال يكشف نتائج زيارة ولي عهد أبوظبي للقاهرة.. فيديو

شوبير: الزمالك تعاقد مع 64 لاعباً.. واللجنة المالية جاءت بأمر من النيابة.. فيديو

فالفيردى: هذا الفشل مني.. أنا المسئول عن الخروج المؤسف

النفط عند أعلى مستوى منذ 2014 بسبب تحذيرات من ضربات جوية ضد سوريا

«هنيدي» يسخر من برشلونة ومانشستر سيتي.. صور

«شوبير»: ماذا قدمت الدولة لـ «محمد صلاح» عقب إنجازاته؟.. فيديو

تكتيك روسي «خطير» يستهدف طائرات الدرون الأمريكية بسوريا

اتحاد الكرة: ثقافة المصريين تمنعنا من تطبيق القانون الإنجليزي.. فيديو

أحمد الطاهري: «لولا خطوات الإصلاح الاقتصادي كانت البلد فلست».. فيديو

«أبرز 10 فيديوهات في التوك شو»: روسيا تمارس حق الفيتو لرفض مشروع القرار الأمريكي بشأن سوريا.. ورئيس غرفة البترول والتعدين يفجر مفاجأة بشأن سعر الفترة القادمة.. ومعتز الدمرداش يرقص على الهواء

بيانات العملاء في البنوك السعودية أمام أمن الدولة.. السماح للبنوك بتزويد الجهات الأمنية بتسجيلات كاميرات المراقبة.. والمالكي: خطوة مهمة لمحاربة جرائم غسيل ومكافحة الإرهاب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قولي وداعا لترهلات الساقين بـ7 خطوات.. صور

في عيد ميلادها 28.. كريستين ستيوارت تخطف قلوب المراهقين.. صور

تعرف على رقم "تي شيرت" عبد الله السعيد مع كوبس الفنلندي

«بتحلمي بالأمومة».. 7 أطعمة تعزز الخصوبة عند النساء

"موسى بن ميمون" معبد يهودي سماه المصريون "راب موشي".. انهار سقفه مرتين وسردابه كان مقصدا للبركة والشفاء..فيديو وصور‎

فيديو

شاهد.. لاعبو روما يحتفلون بإقصاء برشلونة من دوري الأبطال بطريقة خاصة
«أبرز 10 فيديوهات في التوك شو»: روسيا تمارس حق الفيتو لرفض مشروع القرار الأمريكي بشأن سوريا.. ورئيس غرفة البترول والتعدين يفجر مفاجأة بشأن سعر الفترة القادمة.. ومعتز الدمرداش يرقص على الهواء
بالرنجة وصلصة الزيتون.. جهزي طبق مكرونة مميز مع الشيف شربيني
تعليق صادم من إسماعيل الليثي على تشبيهه بـ أحمد حسام ميدو
محمد صلاح يقفز للمركز الثاني في قائمة هدافي العالم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟