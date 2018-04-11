اليوم.. افتتاح الدورة العشرين من مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي

تفتتح في السابعة من مساء اليوم الأربعاء الدورة العشرون من مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة الذي يقيمه المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة للسينما، ويرأسه الناقد عصام زكريا ، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية.





يشهد حفل الافتتاح العديد من كبار السينمائيين والإعلاميين المصريين والعرب والأجانب ورؤساء ومدراء المهرجانات المصرية والعربية.





كما يشهده العديد من السينمائيين الفائزين بجوائز المهرجان الذهبية في دوراته الـ 19 السابقة، حيث تقوم فكرة الاحتفال بالدورة العشرين على دعوة الفائزين بجوائز الدورات السابقة وعمل برنامج من أفلامهم يضم 50 فيلمًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، أي أنه سيتم تأسيس ذاكرة سينمائية يمكن من خلال متابعتها استعراض جميع دورات المهرجان السابقة.



