قصة خلاف بين الملك فاروق وأم كلثوم بسبب قصيدة «وُلد الهدى»

كان التعاون بين الموسيقار رياض السنباطي، وكوكب الشرق أم كلثوم إضافة فنية قوية للاثنين كما أنهما مرّا بظروف متشابهة كثيرًا منذ خرجا من قريتهما إلى القاهرة بحثاً عن الشهرة والمجد، ووصلا إليه.
في حوار نادر للسنباطي من ذاكرة ماسبيرو، حكى طبيعة علاقته بسيدة الغناء العربى أم كلثوم وبداية معرفته بها، قائلاً: «قابلتها لأول مرة قبل التعاون فنيًا وكان فى وقت الفجرية حوالى الساعة 5 ونص صباحًا بإحدي محطات خط الدلتا وكان عندى 13 سنة ساعتها، وكان والدى مطربًا، وكنت بغنى معاه وأم كلثوم كانت فى فرح فى قرية جمب القرية اللى إحنا فيها، وكان عندها 17 سنة، ومن الصدف العجيبة إننا خلصنا فى وقت واحد، وتقابلنا فى محطة القطار والدنيا كانت ساقعة والجو برد، وأبويا شاورلى عليها وقال لى: يا رياض.. أم كلثوم اللى بيحكوا عنها أهي، وساعتها اسمها كان بدأ يزدهر، وبدأت تشتهر، وأبويا سلم على أبوها الشيخ إبراهيم، وهى جت ناحيتى سلّمت عليا".
من بين المواقف الغربية التي يرويها السنباطي تدخّل القصر لتغيير أغنية "وُلد الهدي" يقول: «كان لأم كلثوم موقف مشرف.. كنّا نسجّل قصيدة وُلد الهدى لأحمد شوقي في مدح الرسول، وأثناء التسجيل فوجئنا بشخصية، هامة تصعد للمسرح وتطلب التحدث إلى أم كلثوم، توقف التسجيل، وبعد دقائق لاحظت انفعالها، وغضبها، فحاولت أن أتبين الأمر فعرفت أن القادم موفد من القصر الملكي».
وأضاف: «جاء الرسول ليطالب بحذف بيت يتحدث عن الاشتراكية في قصيدة شوقي، وقلت لأم كلثوم لماذا يتدخل القصر في عملنا الفني بهذه الصور؟ إن هذا البيت في تصوري كملحن أهم بيت في القصيدة هنا أعلنت أم كلثوم تمسكها بالبيت وتحدّيها لمطلب القصر، وهدّدت بإلغاء التسجيل».
وتابع :«توقف التسجيل ساعة وأجرت أم كلثوم اتصالاتها بالقصر، وأعلنت إصرارها على غناء البيت فما كان إلا أن وافق القصر على طلبها دون شرط ولم يطلب حذف البيت».