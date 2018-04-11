قصة خلاف بين الملك فاروق وأم كلثوم بسبب قصيدة «وُلد الهدى»

كان التعاون بين الموسيقار رياض السنباطي، وكوكب الشرق أم كلثوم إضافة فنية قوية للاثنين كما أنهما مرّا بظروف متشابهة كثيرًا منذ خرجا من قريتهما إلى القاهرة بحثاً عن الشهرة والمجد، ووصلا إليه.

في حوار نادر للسنباطي من ذاكرة ماسبيرو، حكى طبيعة علاقته بسيدة الغناء العربى أم كلثوم وبداية معرفته بها، قائلاً: «قابلتها لأول مرة قبل التعاون فنيًا وكان فى وقت الفجرية حوالى الساعة 5 ونص صباحًا بإحدي محطات خط الدلتا وكان عندى 13 سنة ساعتها، وكان والدى مطربًا، وكنت بغنى معاه وأم كلثوم كانت فى فرح فى قرية جمب القرية اللى إحنا فيها، وكان عندها 17 سنة، ومن الصدف العجيبة إننا خلصنا فى وقت واحد، وتقابلنا فى محطة القطار والدنيا كانت ساقعة والجو برد، وأبويا شاورلى عليها وقال لى: يا رياض.. أم كلثوم اللى بيحكوا عنها أهي، وساعتها اسمها كان بدأ يزدهر، وبدأت تشتهر، وأبويا سلم على أبوها الشيخ إبراهيم، وهى جت ناحيتى سلّمت عليا".