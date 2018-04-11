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أخبار البلد

محمود التهامي يبدأ وصلته الإنشادية بمولد السيدة زينب.. صور

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 12:26 ص
صدى البلد
حمادة خطاب - عدسة : عز حسين
بدأ الشيخ محمود التهامى، نقيب المُنشدين، وصلته الإنشادية بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب، وأغلقت قوات الأمن محيط الميدان وسط تواجد الآلاف من أتباع الطرق الصوفية، ومن المفترض أن تستمر وصلة التهامى حتى الساعات الأولى من صباح غدٍ الأربعاء، وسط تواجد الآلاف من المُريدين حيث صعد الشيخ على المسرح الملاصق لمسجد السيدة زينب.

وتوافد منذ عصر اليوم المئات من المواطنين وأتباع الطرق الصوفية، على مسجد السيدة زينب، للاحتفال بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب، وإقامة الحضرات الدينية حول المقام، في حضور بعض مشايخ الطرق الصوفية، وذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة.

ويشارك في الفعاليات 78 طريقة على مستوى الجمهورية، أبرزها الطريقة الشاذلية الصدقية والشاذلية المحمدية والرفاعية والقصبية.
محمود التهامي يبدأ وصلته الإنشادية بمولد السيدة زينب.. صور
محمود التهامي يبدأ وصلته الإنشادية بمولد السيدة زينب.. صور
محمود التهامي يبدأ وصلته الإنشادية بمولد السيدة زينب.. صور
محمود التهامي يبدأ وصلته الإنشادية بمولد السيدة زينب.. صور
محمود التهامي يبدأ وصلته الإنشادية بمولد السيدة زينب.. صور

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