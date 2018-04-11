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الإشراف العام
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الأربعاء 11 أبريل 2018 - 05 : 01 ص
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حوادث
اصطدام سيارة بسور الطريق الدائري وإصابة سائقها
الأربعاء 11/أبريل/2018 - 12:25 ص
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اصطدام سيارة بسور الطريق الدائري - ارشيفية
رامي المهدي
شهد الطريق الدائري منذ قليل، حادث اصطدام سيارة بسور الكوبري، بالقرب من منطقة المرج.
وكادت السيارة تسقط من فوق الكوبري، لكنها نجت وأصيب سائقها بجروح وكدمات.
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