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حوادث

اصطدام سيارة بسور الطريق الدائري وإصابة سائقها

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 12:25 ص
اصطدام سيارة بسور
اصطدام سيارة بسور الطريق الدائري - ارشيفية
رامي المهدي
شهد الطريق الدائري منذ قليل، حادث اصطدام سيارة بسور الكوبري، بالقرب من منطقة المرج.

وكادت السيارة تسقط من فوق الكوبري، لكنها نجت وأصيب سائقها بجروح وكدمات.

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