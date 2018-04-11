ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

سامي قمصان: أتمنى عودة «الحدود» لمركزه الطبيعي في الموسم المقبل.. فيديو

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 12:55 ص
سامي قمصان
سامي قمصان
محمد شوبير
أعرب سامي قمصان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود السكندري، عن سعادته بعد صعود الفريق إلى الدوري الممتاز، مؤكداً أنه بذل مجهوداً كبيراً مع الفريق منذ بداية الموسم. 

وأضاف "قمصان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" الذي يُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "اجتهدنا منذ بداية الموسم وهذه أول تجربة لي في التدريب، وأشكر اللاعبين علي الأداء الرجولي الذي قدموه طوال السنة في أجواء صعبة في بطولة الممتاز (ب)".

وتابع: "مجلس الإدارة تحدّث معي بعد الصعود للممتاز، وانني من سيقود الفريق في الموسم المقبل في بطولة الدوري العام الممتاز، وأتمنى عودة الحدود لمركزه الطبيعي مع الكبار".

ترشيحاتنا

طارق يحيي: عبدالله السعيد الخاسر الوحيد في توقيعه للناديين والأهلى انتصر لمبادئه وتاريخه.. فيديو

محمد صلاح يحطم رقم «صامويل إيتو» القياسي في دوري أبطال أوروبا .. فيديو

ليفربول يتأخر أمام مانشستر سيتي بهدف في الدقيقة الثانية بمشاركة محمد صلاح .. فيديو

أسامة هيكل: مدينة الإنتاج لم تتدخل لقطع البث عن قناة "العاصمة"

حمدي رزق بعد توليه «المصري اليوم»: أحاول الوصول بالصحيفة لمكانتها المحترمة.. فيديو

ليفربول عقب هدف صلاح في مان سيتي : «الملك المصري»..فيديو

عمر شرقي يتحدى "الحوت الأزرق" بحضور أحمد السقا ومحمد رمضان..فيديو

«شوبير» يكشف عن عضو مجلس إدارة سابق بالزمالك يعرض على النيابة العامة اليوم.. فيديو

موقع عالمي: «كوتينيو» ترك «صلاح» ليلعب بجوار «ميسي».. أقوى تراجع في العالم

محمد صلاح يسجل هدف التعادل لليفربول في مرمى مانشستر سيتي ويقترب من قبل النهائي .. فيديو

أحمد ناجي: قائمة المنتخب إلى روسيا ستضم 4 حراس.. وهذا موقف شريف إكرامي.. فيديو

الزمالك يغرم حازم إمام ومحمد إبراهيم 200 ألف جنيه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ننشر تفاصيل خناقة نجوم الزمالك مع إيهاب جلال وأيمن حافظ

شاهد .. بث مباشر لمباراة ليفربول مع مانشستر سيتي بمشاركة محمد صلاح

ليفربول عقب هدف صلاح في مان سيتي : «الملك المصري»..فيديو

السومة أولى صفقات العيار الثقيل من آل الشيخ إلى النادي الأهلي

موقع عالمي: «كوتينيو» ترك «صلاح» ليلعب بجوار «ميسي».. أقوى تراجع في العالم

محمد صلاح يكشف عن مدى تعافيه من الإصابة عقب فوز ليفربول على مان سيتي

محمد صلاح يسجل هدفا ويقود ليفربول للتقدم على مانشستر سيتي 2-1 ويقترب من قبل نهائي أوروبا.. فيديو

«شوبير» يكشف عن عضو مجلس إدارة سابق بالزمالك يعرض على النيابة العامة اليوم.. فيديو

محمد صلاح يحطم رقم «صامويل إيتو» القياسي في دوري أبطال أوروبا .. فيديو

خالد الغندور ينتقد "المعلم"حول تصريحاته بتولي قيادة فريق الأهلي

طارق يحيى: "أزارو" لن يستمر في كرة القدم حال وجوده بالزمالك.. فيديو

محمد صلاح يسجل هدفا ويقود ليفربول للفوز على مانشستر سيتي والتأهل لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قولي وداعا لترهلات الساقين بـ7 خطوات.. صور

في عيد ميلادها 28.. كريستين ستيوارت تخطف قلوب المراهقين.. صور

تعرف على رقم "تي شيرت" عبد الله السعيد مع كوبس الفنلندي

«بتحلمي بالأمومة».. 7 أطعمة تعزز الخصوبة عند النساء

"موسى بن ميمون" معبد يهودي سماه المصريون "راب موشي".. انهار سقفه مرتين وسردابه كان مقصدا للبركة والشفاء..فيديو وصور‎

فيديو

محمد صلاح يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا.. فيديو
وفاء عامر: أنا تلميذة «الساحر» ولم أشاهد فيلم «الطوفان»
أحمد الطاهري: «لولا خطوات الإصلاح الاقتصادي كانت البلد فلست».. فيديو
«الصحة»: تقدمنا ببلاغ للنائب العام ضد أحد الأطباء الداعين لإجراء عملية ختان الإناث .. فيديو
أستاذ تمويل: الإصلاح الاقتصادي ينعكس على المواطن تدريجيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟