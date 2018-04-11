سامي قمصان: أتمنى عودة «الحدود» لمركزه الطبيعي في الموسم المقبل.. فيديو

أعرب سامي قمصان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود السكندري، عن سعادته بعد صعود الفريق إلى الدوري الممتاز، مؤكداً أنه بذل مجهوداً كبيراً مع الفريق منذ بداية الموسم.





وأضاف "قمصان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" الذي يُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "اجتهدنا منذ بداية الموسم وهذه أول تجربة لي في التدريب، وأشكر اللاعبين علي الأداء الرجولي الذي قدموه طوال السنة في أجواء صعبة في بطولة الممتاز (ب)".



