«النادو» يحذر ألعاب القوى من الترويج للمنشطات.. مستند

أرسلت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، برئاسة الدكتور أسامة غنيم، خطابًا رسميًا، إلى الاتحاد المصري لألعاب القوى، للتحذير من ترويج بعض اللاعبين لأدوية محظورة.





وأشار "النادو"، في خطابه، إلى سيف شاهين رئيس اتحاد اللعبة، إلى أن بعض لاعبي ألعاب القوى في مصر يظهرون بوسائل إعلام، للترويج لبعض الأدوية.





وأفادت منظمة مكافحة المنشطات، أن هذه الأدوية قد تكون مدرجة في قائمة المحظورات.





وشدّدت المنظمة على الاتحاد، ضرورة التنبيه على ممارسي اللعبة، عدم الظهور في مثل هذه الإعلانات، تجنبًا للوقوع تحت طائلة العقوبات.



