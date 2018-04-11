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رياضة

«النادو» يحذر ألعاب القوى من الترويج للمنشطات.. مستند

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 03:45 ص
صدى البلد
محمد سمير
أرسلت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، برئاسة الدكتور أسامة غنيم، خطابًا رسميًا، إلى الاتحاد المصري لألعاب القوى، للتحذير من ترويج بعض اللاعبين لأدوية محظورة.

وأشار "النادو"، في خطابه، إلى سيف شاهين رئيس اتحاد اللعبة، إلى أن بعض لاعبي ألعاب القوى في مصر يظهرون بوسائل إعلام، للترويج لبعض الأدوية.

وأفادت منظمة مكافحة المنشطات، أن هذه الأدوية قد تكون مدرجة في قائمة المحظورات.

وشدّدت المنظمة على الاتحاد، ضرورة التنبيه على ممارسي اللعبة، عدم الظهور في مثل هذه الإعلانات، تجنبًا للوقوع تحت طائلة العقوبات.

واختتمت المنظمة بيانها بأن العقوبة تتراوح بين إيقاف اللاعب من سنتين إلى 4 سنوات، في حالة الترويج لمواد محظورة.
«النادو» يحذر ألعاب القوى من الترويج للمنشطات.. مستند

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