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منوعات

السجن لسيدة 195 سنة.. اعترفت بجريمتها

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
كريم جمال
أصرَّت محكمة ولاية "إنديانا" الأمريكية حكمها بالسجن 130 سنة على سيدة، بتهمة قتل طفلتيها الصغيرتين خنقًا، بالإضافة إلى 65 سنة في السجن بعد اعترافها بجريمتها.

اعترفت السيدة بذنبها بقتل أحد جيرانها نتيجة اضطرابها العقلي، حيث تعود التفاصيل عندما اتهمت "أمبر باسزتر" البالغ من العمر 30 عامًا، في سبتمبر عام 2016، بقتل "فرانك ماكومبر" 66 عامًا، وسرقت سيارته واختطفت طفلتيها من منزل جديهما.

عثرت السلطات على جثته في منطقة حرجية بالقرب من منزلها، وأيضًا جثتي الطفلتين "ليليانا هيرنانديز" البالغة من العمر 7 سنوات، و "ريني باسزتر" البالغة من العمر 6 سنوات داخل السيارة.

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