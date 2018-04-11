«محلية النواب» تحسم المواد المتبقية من قانون تنمية جنوب الصعيد.. اليوم

تجتمع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب اليوم، برئاسة المهندس أحمد السجينى، من حسم المواد المتبقية من قانون تنمية جنوب الصعيد، وذلك بعد أن أقرت 14 مادة منه بالأمس، وذلك من أصل 17 مادة.



أكد ممثلو الحكومة على تقديمهم ردود واضحة وحاسمة، باجتماع اليوم الأربعاء، بشأن الجدل الذي تم إثارته بشأن تسمية القانون، وأيضا فائض الموازنة وآليات ترحيلها بعد اعتراضات النواب، وذلك بعد أن وقع خلاف حول المادة الأولى الخاصة بمسمى القانون، وأيضا خلاف آخر متعلق بترحيل الفائض بموازنة الهيئة الخاصة بالقانون، بالمادة الخامسة، وأيضا المادة 11 التى اعتبروها "تزيد وتحصيل حاصل".

