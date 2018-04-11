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باحث بالعلاقات الدولية: زيارة ولي عهد أبوظبي إلى القاهرة تحمل 4 رسائل

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 04:45 ص
صدى البلد
قال محمد عز العرب، الباحث في العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى مصر، تحمل العديد من الرسائل، الأولى تتمثل في تأكيد التوافق المشترك ما بين مصر والإمارات تجاه الكثير من القضايا والأزمات الإقليمية سواء فيما يخص الأزمة الليبية واليمنية والسورية التي نتج عنها المزيد من الفوضى وعدم الاستقرار وبالتالي يؤكد الطرفان على الحلول السلمية لتلك الصراعات المسلحة.

وأضاف عز العرب خلال مشاركته عبر النشرة الإخبارية، على فضائية الغد الاخبارية، مع الإعلامي محمد عبدالله، أن الرسالة الثانية تتمثل في أن الزيارة تأتي قبل انعقاد القمة العربية في الدمام منتصف الشهر الجاري، والرسالة الثالثة مرتبطة بتأكيد التوافق بشأن مكافحة الإرهاب ورفض التعرض لضغوط دولية كالولايات المتحدة خاصة أن أمير قطر في زيارة حاليا لواشنطن، والرسالة الرابعة مرتبطة بتطوير التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين.

وأوضح أن التهديدات التى تواجهها المنطقة، يجعل قوتين مثل مصر والإمارات تعمل على مشاركة وتطوير التعاون العسكري والدفاعي بينهم، وهو الهدف من المناورات البحرية "خليفة 3" لصد أية تهديدات تتعرض لها المنطقة.

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